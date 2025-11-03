Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттихад» – «Аль-Шарджа»: прогноз и ставки на матч 4 ноября 2025 с коэффициентом 1.45

03 ноября 2025 10:20
Аль-Иттихад - Шарджа
04 нояб. 2025, вторник 21:15 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Аль-Иттихада»
Сделать ставку

4 ноября в Джидде состоится матч 4 тура Лиги чемпионов Азии Элита между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Шарджей». Саудовская команда старается восстановить позиции после неудачного старта, а клуб из ОАЭ переживает серию нестабильных результатов и серьeзные проблемы в обороне.

«Аль-Иттихад»

Команда демонстрирует яркий атакующий стиль, но страдает от частых ошибок у своих ворот. В последних пяти встречах забила 11 голов, однако пропустила 9. Наиболее результативным игроком остаeтся Стевен Бергвейн, оформивший 5 голов в 9 матчах. В турнире «Аль-Иттихад» одержал важную победу над «Аль-Шортой» (4:1), но в чемпионате продолжает искать стабильность. Пропускает клуб часто – в 7 подряд матчах, что может сыграть роль в равных поединках. Тем не менее, атакующий потенциал и глубина состава позволяют рассчитывать на доминирование дома.

«Аль-Шарджа»

Команда из ОАЭ подходит к матчу после тяжeлого поражения от «Трактора» (0:5). Этот результат оголил ключевые проблемы – уязвимость обороны и низкая реализация в атаке. За последние пять встреч «Аль-Шарджа» забил всего 4 мяча и пропустил 10, при среднем показателе 0.8 забитого за игру. Лидер нападения Рей Манай остаeтся единственным стабильно опасным игроком впереди, но поддержки со стороны полузащиты не хватает. Команда в целом действует осторожно, но при высоком прессинге соперника быстро теряет позиции и не успевает перестраиваться.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 1.80 пропущено
  • 11 голов за 5 последних игр
  • Три домашних поражения подряд

«Аль-Шарджа»

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено
  • 4 гола и 10 пропущенных в 5 последних встречах
  • Не выигрывает в двух матчах подряд

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Шарджа»

Форма команд и статистика говорят о преимущественно атакующем сценарии. «Аль-Иттихад» дома действует смелее, старается навязать высокий темп и активно использует фланговые атаки. «Аль-Шарджа» вряд ли сможет сдерживать давление весь матч, учитывая слабую оборону и средние показатели реализации. Однако саудовцы сами часто дают пространство у своих ворот, что может привести к обмену голами. Вероятен открытый футбол с преимуществом хозяев, которые обязаны брать очки, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88

1.45
Победа «Аль-Иттихада»
Калькулятор ставок
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Шарджа Аль-Иттихад
18+
  • Читайте нас: 