Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Буде-Глимт» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 4 ноября 2025 с коэффициентом 1.5

03 ноября 2025 10:35
Буде-Глимт - Монако
04 нояб. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

4 ноября на стадионе «Аспмюра» в Норвегии пройдeт матч 4 тура Лиги чемпионов между «Буде-Глимт» и «Монако». Обе команды набрали по два очка и остаются без побед, поэтому встреча может стать ключевой в борьбе за третье место в группе.

«Буде-Глимт»

Команда стабильно забивает, но при этом часто пропускает. В последних пяти матчах – 13 голов и 10 пропущенных. Дома «Буде-Глимт» играет уверенно: 9 матчей без поражений. Лидер атаки Каспер Хег забил 17 мячей за сезон, что делает его главным оружием хозяев.

«Монако»

Французский клуб в еврокубке пока осторожен, но результативен в чемпионате. В последних пяти встречах забил 7 и пропустил 5 мячей. Команда не проигрывает в 6 из 8 матчей, демонстрируя стабильную игру в обороне и аккуратный контроль мяча.

Факты о командах

«Буде-Глимт»

  • Не проигрывает дома 9 матчей подряд
  • Забивает в 29 матчах подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 2.00 пропущено
  • 13 голов в последних 5 матчах

«Монако»

  • Без поражений в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • Без побед в 3 матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Монако»

Команды играют с акцентом на атаку и нестабильны в обороне. «Буде-Глимт» силeн дома, но «Монако» действует слаженнее и способен ответить. Матч обещает результативность и обмен голами, а исход может зависеть от реализации моментов в концовке.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.5
  • Обе забьют – коэффициент 1.75

1.50
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Монако Буде-Глимт
Другие прогнозы
04.11.2025
23:00
1.33
Лига чемпионов, 4 тур
Тоттенхэм - Копенгаген
Победа «Тоттенхэма»
04.11.2025
23:00
1.93
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос - ПСВ
Тотал больше 3 голов
04.11.2025
23:00
1.50
Лига чемпионов, 4 тур
Буде-Глимт - Монако
Тотал больше 2.5 голов
04.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус - Спортинг
Тотал больше 2.0 голов
05.11.2025
16:00
1.55
Россия. Кубок, 1/4 финала
Оренбург - Краснодар
Победа «Краснодара»
05.11.2025
17:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал - Челябинск
Победа «Урала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 