4 ноября на стадионе «Аспмюра» в Норвегии пройдeт матч 4 тура Лиги чемпионов между «Буде-Глимт» и «Монако». Обе команды набрали по два очка и остаются без побед, поэтому встреча может стать ключевой в борьбе за третье место в группе.

«Буде-Глимт»

Команда стабильно забивает, но при этом часто пропускает. В последних пяти матчах – 13 голов и 10 пропущенных. Дома «Буде-Глимт» играет уверенно: 9 матчей без поражений. Лидер атаки Каспер Хег забил 17 мячей за сезон, что делает его главным оружием хозяев.

«Монако»

Французский клуб в еврокубке пока осторожен, но результативен в чемпионате. В последних пяти встречах забил 7 и пропустил 5 мячей. Команда не проигрывает в 6 из 8 матчей, демонстрируя стабильную игру в обороне и аккуратный контроль мяча.

Факты о командах

«Буде-Глимт»

Не проигрывает дома 9 матчей подряд

Забивает в 29 матчах подряд

В среднем: 2.60 забито, 2.00 пропущено

13 голов в последних 5 матчах

«Монако»

Без поражений в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Без побед в 3 матчах Лиги чемпионов

Забивает в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Монако»

Команды играют с акцентом на атаку и нестабильны в обороне. «Буде-Глимт» силeн дома, но «Монако» действует слаженнее и способен ответить. Матч обещает результативность и обмен голами, а исход может зависеть от реализации моментов в концовке.

Рекомендованные ставки