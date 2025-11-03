4 ноября на стадионе «Аспмюра» в Норвегии пройдeт матч 4 тура Лиги чемпионов между «Буде-Глимт» и «Монако». Обе команды набрали по два очка и остаются без побед, поэтому встреча может стать ключевой в борьбе за третье место в группе.
«Буде-Глимт»
Команда стабильно забивает, но при этом часто пропускает. В последних пяти матчах – 13 голов и 10 пропущенных. Дома «Буде-Глимт» играет уверенно: 9 матчей без поражений. Лидер атаки Каспер Хег забил 17 мячей за сезон, что делает его главным оружием хозяев.
«Монако»
Французский клуб в еврокубке пока осторожен, но результативен в чемпионате. В последних пяти встречах забил 7 и пропустил 5 мячей. Команда не проигрывает в 6 из 8 матчей, демонстрируя стабильную игру в обороне и аккуратный контроль мяча.
Факты о командах
«Буде-Глимт»
- Не проигрывает дома 9 матчей подряд
- Забивает в 29 матчах подряд
- В среднем: 2.60 забито, 2.00 пропущено
- 13 голов в последних 5 матчах
«Монако»
- Без поражений в 6 из 8 последних матчей
- В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено
- Без побед в 3 матчах Лиги чемпионов
- Забивает в 4 из 5 последних игр
Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Монако»
Команды играют с акцентом на атаку и нестабильны в обороне. «Буде-Глимт» силeн дома, но «Монако» действует слаженнее и способен ответить. Матч обещает результативность и обмен голами, а исход может зависеть от реализации моментов в концовке.
Рекомендованные ставки
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.5
- Обе забьют – коэффициент 1.75