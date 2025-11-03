На «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, где англичане примут «Копенгаген». Хозяева занимают второе место в группе, но им необходимо закрепить преимущество, чтобы не допустить потери очков в домашней игре.

«Тоттенхэм»

Лондонцы проводят стабильный сезон в Европе: 5 очков после трeх туров и ни одного поражения. Команда действует прагматично, делая ставку на плотную оборону и контроль мяча. В последних пяти матчах «Тоттенхэм» забил 4 и пропустил 5 голов, но при этом уверенно выглядел в матче против «Монако» (0:0), где полностью контролировал ход игры. В чемпионате Англии форма неидеальна, однако в еврокубках команда играет сдержанно и надeжно. Главный акцент делается на стандарты и высокий прессинг, а Микки ван де Вен с 5 мячами – ключевая фигура в атакующих розыгрышах. На своeм поле «Тоттенхэм» редко теряет очки и способен навязать высокий темп даже при плотном графике.

«Копенгаген»

Датский клуб пока на последнем месте в группе, набрав всего одно очко, и должен рисковать, чтобы сохранить шансы на евровесну. После поражения от «Боруссии Дортмунд» (2:4) команда продолжает искать баланс между атакой и обороной. В последних пяти матчах «Копенгаген» забил 10 и пропустил столько же – показатель яркой, но нестабильной игры. В национальном чемпионате клуб по-прежнему один из лидеров, однако в Лиге чемпионов ему не удаeтся сохранять концентрацию в обороне. При этом впереди команда выглядит опасно: Юссуфа Мукоко с 7 голами за 19 матчей – главный аргумент в атаке. «Копенгаген» хорошо использует свободные зоны, но против дисциплинированной английской обороны ему будет крайне сложно.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд

В среднем: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Дома играет надeжно: только одно поражение в 7 матчах

5 очков после 3 туров

«Копенгаген»

1 очко после 3 туров

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 2.00 забитого и 2.00 пропущенного за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Копенгаген»

«Тоттенхэм» выглядит фаворитом за счeт качества состава и надeжности в обороне. При этом гости действуют смело в атаке, но часто оставляют свободные зоны, чем хозяева непременно воспользуются. Лондонцы должны взять игру под контроль и за счeт давления и позиционных атак добыть нужный результат. Учитывая стиль обеих команд, матч обещает быть открытым и может принести несколько голов, особенно во втором тайме. Оптимально сыграть через победу хозяев в комбинации с умеренной результативностью.

Рекомендованные ставки