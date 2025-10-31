1 ноября на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме пройдет матч 11-го тура Эредивизи, где лидер чемпионата принимает «Волендам». Хозяева стремятся укрепить первое место, а гости – закрепиться в середине таблицы и сохранить положительную динамику после домашней победы над «Хераклесом».

«Фейеноорд»

Команда демонстрирует стабильную игру и закономерно возглавляет турнирную таблицу с 25 очками после 10 туров. Несмотря на недавнее поражение от «ПСВ» (2:3), «Фейеноорд» остается самой результативной командой лиги – 31 гол в 10 матчах. Особенно выделяется японский нападающий Аясе Уэда, который забил уже 11 мячей в 12 встречах. В последних пяти матчах роттердамцы оформили 15 голов, выиграв четыре из них. При этом оборона иногда даeт сбои – команда пропускает в среднем 1,6 мяча за игру, что объясняется активным атакующим стилем. На своeм поле «Фейеноорд» традиционно играет первым номером, с мощным прессингом и высоким темпом, что делает его особенно опасным против соперников из нижней части таблицы.

«Волендам»

Клуб после десяти туров идeт на 13-м месте с 10 очками. Команда показывает неплохие результаты для своего уровня, но нестабильна: чередует яркие победы с провальными выездами. В предыдущем туре «Волендам» уверенно обыграл «Хераклес» (3:0), показав сбалансированную игру, однако на выезде результаты далеки от идеала – три поражения подряд. В последних пяти встречах команда забила 8 мячей и пропустила 6. Лучший бомбардир Робин ван Крейсен имеет лишь 2 гола, что подчeркивает отсутствие явного лидера в атаке. Главная слабость гостей – игра в обороне: они допускают много свободных зон при позиционных атаках соперника, что «Фейеноорд» способен использовать максимально эффективно.

Факты о командах

«Фейеноорд»

25 очков, 1-е место

Победы в 8 из 10 матчей

Средние показатели: 3.0 забитых и 1.6 пропущенных за игру

Не проигрывает дома 7 матчей подряд

Аясе Уэда – 11 голов

«Волендам»

10 очков, 13-е место

Победа над «Хераклесом» 3:0

Средние показатели: 1.6 забитых и 1.2 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

Три поражения подряд на выезде

Пропускает в 20 из 22 последних матчей

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Волендам»

Хозяева подходят к поединку в роли безусловного фаворита. Даже поражение от «ПСВ» не поколебало их уверенности – команда остаeтся одной из самых мощных в Нидерландах и регулярно добивается убедительных домашних побед. «Волендам» способен создать несколько опасных моментов, но навязать полноценную борьбу будет сложно: слишком велик контраст в классе и глубине состава. Вероятнее всего, «Фейеноорд» с первых минут захватит инициативу и реализует несколько моментов уже в первом тайме. Оптимальный вариант – победа хозяев с форой или ставка на высокий тотал.

