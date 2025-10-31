Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фейеноорд» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.70

31 октября 2025 11:14
Фейеноорд - Волендам
01 нояб. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Фейеноорда» с форой (-1.5)
Сделать ставку

1 ноября на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме пройдет матч 11-го тура Эредивизи, где лидер чемпионата принимает «Волендам». Хозяева стремятся укрепить первое место, а гости – закрепиться в середине таблицы и сохранить положительную динамику после домашней победы над «Хераклесом».

«Фейеноорд»

Команда демонстрирует стабильную игру и закономерно возглавляет турнирную таблицу с 25 очками после 10 туров. Несмотря на недавнее поражение от «ПСВ» (2:3), «Фейеноорд» остается самой результативной командой лиги – 31 гол в 10 матчах. Особенно выделяется японский нападающий Аясе Уэда, который забил уже 11 мячей в 12 встречах. В последних пяти матчах роттердамцы оформили 15 голов, выиграв четыре из них. При этом оборона иногда даeт сбои – команда пропускает в среднем 1,6 мяча за игру, что объясняется активным атакующим стилем. На своeм поле «Фейеноорд» традиционно играет первым номером, с мощным прессингом и высоким темпом, что делает его особенно опасным против соперников из нижней части таблицы.

«Волендам»

Клуб после десяти туров идeт на 13-м месте с 10 очками. Команда показывает неплохие результаты для своего уровня, но нестабильна: чередует яркие победы с провальными выездами. В предыдущем туре «Волендам» уверенно обыграл «Хераклес» (3:0), показав сбалансированную игру, однако на выезде результаты далеки от идеала – три поражения подряд. В последних пяти встречах команда забила 8 мячей и пропустила 6. Лучший бомбардир Робин ван Крейсен имеет лишь 2 гола, что подчeркивает отсутствие явного лидера в атаке. Главная слабость гостей – игра в обороне: они допускают много свободных зон при позиционных атаках соперника, что «Фейеноорд» способен использовать максимально эффективно.

Факты о командах

«Фейеноорд»

  • 25 очков, 1-е место
  • Победы в 8 из 10 матчей
  • Средние показатели: 3.0 забитых и 1.6 пропущенных за игру
  • Не проигрывает дома 7 матчей подряд
  • Аясе Уэда – 11 голов

«Волендам»

  • 10 очков, 13-е место
  • Победа над «Хераклесом» 3:0
  • Средние показатели: 1.6 забитых и 1.2 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • Три поражения подряд на выезде
  • Пропускает в 20 из 22 последних матчей

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
7
Забитых мячей
2
1.75
В среднем за матч
0.5
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Волендам
0 : 0
04.04.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
3 : 1
07.12.2023
Волендам
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Фейеноорд
2 : 1
12.03.2023
Волендам
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Волендам
0 : 2
06.11.2022
Фейеноорд

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Волендам»

Хозяева подходят к поединку в роли безусловного фаворита. Даже поражение от «ПСВ» не поколебало их уверенности – команда остаeтся одной из самых мощных в Нидерландах и регулярно добивается убедительных домашних побед. «Волендам» способен создать несколько опасных моментов, но навязать полноценную борьбу будет сложно: слишком велик контраст в классе и глубине состава. Вероятнее всего, «Фейеноорд» с первых минут захватит инициативу и реализует несколько моментов уже в первом тайме. Оптимальный вариант – победа хозяев с форой или ставка на высокий тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фейеноорда» с форой (-1.5) – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Фейеноорда» больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Фейеноорда» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Волендам Фейеноорд
Другие прогнозы
31.10.2025
17:50
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
Победа Аль-Хиляля с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.65
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА - Пари НН
Победа ЦСКА с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка - Оболонь
Обе забьют
01.11.2025
16:30
2.00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Колос - Александрия
Победа «Колоса»
01.11.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе - Генчлербирлиги
Победа «Гезтепе»
01.11.2025
17:30
1.90
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 