1 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» пройдет матч 11-го тура Лиги 1, где «Осер», находящийся в зоне вылета, примет идущий в тройке лидеров «Марсель». Команды подходят к игре с разной мотивацией: хозяева стремятся прервать серию неудач, а гости продолжают погоню за вершиной турнирной таблицы.

«Осер»

Команда из Бургундии переживает сложный период. После десяти туров у «Осера» всего 7 очков и 17-е место. Коллектив не может выиграть уже пять матчей подряд, а в последних двух турах потерпел два поражения – от «Гавра» (0:1) и «Страсбура» (0:3). Основная проблема – слабая реализация и неустойчивая оборона. За пять последних встреч команда забила всего три мяча и пропустила десять. Лассине Синайоко остаeтся самым заметным игроком в атаке (3 гола в 10 матчах), но в одиночку он не способен решить проблемы команды. Средняя результативность «Осера» – 0.6 гола за игру, при этом в обороне команда регулярно проваливается, особенно против соперников из верхней части таблицы.

«Марсель»

Южане проводят более успешный сезон и закрепились в тройке лидеров. После десяти туров у них 19 очков и лучшая разница мячей в чемпионате (+13). «Марсель» не проигрывает в семи последних матчах и показывает мощную атакующую игру. Команда забивает больше всех в Лиге 1 – 24 гола за 10 туров, в среднем 2.6 за игру. В последних пяти встречах клуб отличился 13 раз, но и оборона не безупречна – восемь пропущенных голов. Главный ударный форвард – Мэйсон Гринвуд, на его счету уже восемь мячей. «Марсель» активно использует фланги, прессингует и доминирует по владению, что особенно заметно против команд, играющих от обороны.

Факты о командах

«Осер»

17-е место, 7 очков после 10 туров

Без побед в 5 последних матчах

Средние показатели: 0.60 забитых и 2.00 пропущенных за игру

Пропускает в 5 матчах подряд

Лассине Синайоко – 3 гола

«Марсель»

3-е место, 19 очков

Не проигрывает в 6 последних матчах

Средние показатели: 2.60 забитых и 1.60 пропущенных за игру

Забивает в 10 матчах подряд

Мэйсон Гринвуд – 8 голов

Прогноз на матч «Осер» – «Марсель»

Форма соперников указывает на очевидное преимущество гостей. «Марсель» демонстрирует стабильную результативность и уверенно действует в атаке, тогда как «Осер» продолжает терять очки из-за проблем в обороне и нехватки ресурсов в нападении. Вероятно, хозяева попытаются сыграть от обороны, но при нынешней форме «Марселя» сдержать натиск гостей будет крайне трудно. Команды часто играют открыто, и матч может получиться результативным. «Марсель» должен уверенно забрать три очка, при этом не исключено, что «Осер» сумеет забить в ответ благодаря домашнему фактору.

Рекомендованные ставки