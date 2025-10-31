Введите ваш ник на сайте
«Осер» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

31 октября 2025 10:38
Осер - Марсель
01 нояб. 2025, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» пройдет матч 11-го тура Лиги 1, где «Осер», находящийся в зоне вылета, примет идущий в тройке лидеров «Марсель». Команды подходят к игре с разной мотивацией: хозяева стремятся прервать серию неудач, а гости продолжают погоню за вершиной турнирной таблицы.

«Осер»

Команда из Бургундии переживает сложный период. После десяти туров у «Осера» всего 7 очков и 17-е место. Коллектив не может выиграть уже пять матчей подряд, а в последних двух турах потерпел два поражения – от «Гавра» (0:1) и «Страсбура» (0:3). Основная проблема – слабая реализация и неустойчивая оборона. За пять последних встреч команда забила всего три мяча и пропустила десять. Лассине Синайоко остаeтся самым заметным игроком в атаке (3 гола в 10 матчах), но в одиночку он не способен решить проблемы команды. Средняя результативность «Осера» – 0.6 гола за игру, при этом в обороне команда регулярно проваливается, особенно против соперников из верхней части таблицы.

«Марсель»

Южане проводят более успешный сезон и закрепились в тройке лидеров. После десяти туров у них 19 очков и лучшая разница мячей в чемпионате (+13). «Марсель» не проигрывает в семи последних матчах и показывает мощную атакующую игру. Команда забивает больше всех в Лиге 1 – 24 гола за 10 туров, в среднем 2.6 за игру. В последних пяти встречах клуб отличился 13 раз, но и оборона не безупречна – восемь пропущенных голов. Главный ударный форвард – Мэйсон Гринвуд, на его счету уже восемь мячей. «Марсель» активно использует фланги, прессингует и доминирует по владению, что особенно заметно против команд, играющих от обороны.

Факты о командах

«Осер»

  • 17-е место, 7 очков после 10 туров
  • Без побед в 5 последних матчах
  • Средние показатели: 0.60 забитых и 2.00 пропущенных за игру
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Лассине Синайоко – 3 гола

«Марсель»

  • 3-е место, 19 очков
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Средние показатели: 2.60 забитых и 1.60 пропущенных за игру
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Мэйсон Гринвуд – 8 голов

Личные встречи
25% (4)
25% (4)
50% (8)
16
Забитых мячей
24
1
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 23 тур
Осер
3 : 0
22.02.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
1 : 3
08.11.2024
Осер
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
2 : 1
30.04.2023
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
0 : 2
03.09.2022
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Осер
0 : 2
10.02.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3 : 0
13.05.2012
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2 : 2
14.08.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
1 : 1
01.05.2011
Осер
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
Осер
0 : 2
19.01.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 17 тур
Осер
1 : 1
11.12.2010
Марсель
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
0 : 0
30.04.2010
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
0 : 2
23.12.2009
Осер
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 2
10.01.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
4 : 0
17.08.2008
Осер
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
2 : 1
01.03.2008
Осер
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
2 : 0
22.09.2007
Марсель
Показать все

Прогноз на матч «Осер» – «Марсель»

Форма соперников указывает на очевидное преимущество гостей. «Марсель» демонстрирует стабильную результативность и уверенно действует в атаке, тогда как «Осер» продолжает терять очки из-за проблем в обороне и нехватки ресурсов в нападении. Вероятно, хозяева попытаются сыграть от обороны, но при нынешней форме «Марселя» сдержать натиск гостей будет крайне трудно. Команды часто играют открыто, и матч может получиться результативным. «Марсель» должен уверенно забрать три очка, при этом не исключено, что «Осер» сумеет забить в ответ благодаря домашнему фактору.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Марселя» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Марселя» больше 2 голов – коэффициент 1.95

Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Марсель Осер
