1 ноября на «Анжи-Арене» в Махачкале состоится матч 14-го тура Российской Премьер-лиги. «Динамо Махачкала» и «Крылья Советов» находятся в нижней половине таблицы и стремятся прервать свои безвыигрышные серии, но у каждой команды для этого разные предпосылки.

«Динамо Махачкала»

Махачкалинцы проводят сезон нестабильно и пока не могут закрепиться выше зоны вылета. После 13 туров у команды 11 очков и 13-е место. Последние результаты оставляют желать лучшего – шесть матчей подряд без побед, а в пяти последних играх «Динамо» забило всего трижды и пропустило девять голов.В атаке «Динамо» испытывает трудности с реализацией, особенно в матчах против плотных оборон. На своeм поле команда играет более собранно, но всe ещe допускает ошибки при стандартах и в позиционной защите. Тем не менее, ничья в Ростове (1:1) показала, что махачкалинцы способны навязать борьбу, если сохраняют концентрацию.

«Крылья Советов»

Самарцы проводят схожий по динамике отрезок – пять матчей без побед и четыре поражения на выезде подряд. После 13 туров у команды 13 очков и 11-я позиция, но игра в обороне вызывает серьeзные вопросы: в последних пяти встречах «Крылья» пропустили 11 мячей.Главная проблема – дисбаланс между линиями. Команда часто теряет компактность при переходах, из-за чего соперники регулярно используют свободные зоны. При этом атака остаeтся активной: «Крылья» забивают почти в каждом матче, но не способны удерживать результат.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

Не выигрывает 6 матчей подряд

Пропускает в 5 последних играх

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (за 5 игр)

Забил 3 гола за последние 5 матчей

«Крылья Советов»

Не выигрывают 5 матчей подряд

Пропускают в 8 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (за 5 игр)

Проигрывают 4 гостевых матча подряд

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Крылья Советов»

Обе команды подходят к матчу с идентичными проблемами в защите и отсутствием стабильности в атаке. «Динамо» дома будет действовать с осторожностью, делая ставку на быстрые переходы, а «Крылья» попытаются сыграть первым номером, но с учeтом последних выездных неудач это может привести к рискам.Скорее всего, игра получится закрытой, с минимальным числом моментов. Вероятность победы хозяев чуть выше благодаря фактору поля и более надeжной игре в последних встречах, но голы в обе стороны выглядят вполне вероятными, учитывая частые ошибки оборон.

