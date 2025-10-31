Введите ваш ник на сайте
«Динамо Махачкала» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

31 октября 2025 8:36
Динамо Мх - Крылья Советов
01 нояб. 2025, суббота 17:45 | Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 ноября на «Анжи-Арене» в Махачкале состоится матч 14-го тура Российской Премьер-лиги. «Динамо Махачкала» и «Крылья Советов» находятся в нижней половине таблицы и стремятся прервать свои безвыигрышные серии, но у каждой команды для этого разные предпосылки.

«Динамо Махачкала»

Махачкалинцы проводят сезон нестабильно и пока не могут закрепиться выше зоны вылета. После 13 туров у команды 11 очков и 13-е место. Последние результаты оставляют желать лучшего – шесть матчей подряд без побед, а в пяти последних играх «Динамо» забило всего трижды и пропустило девять голов.В атаке «Динамо» испытывает трудности с реализацией, особенно в матчах против плотных оборон. На своeм поле команда играет более собранно, но всe ещe допускает ошибки при стандартах и в позиционной защите. Тем не менее, ничья в Ростове (1:1) показала, что махачкалинцы способны навязать борьбу, если сохраняют концентрацию.

«Крылья Советов»

Самарцы проводят схожий по динамике отрезок – пять матчей без побед и четыре поражения на выезде подряд. После 13 туров у команды 13 очков и 11-я позиция, но игра в обороне вызывает серьeзные вопросы: в последних пяти встречах «Крылья» пропустили 11 мячей.Главная проблема – дисбаланс между линиями. Команда часто теряет компактность при переходах, из-за чего соперники регулярно используют свободные зоны. При этом атака остаeтся активной: «Крылья» забивают почти в каждом матче, но не способны удерживать результат.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд
  • Пропускает в 5 последних играх
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (за 5 игр)
  • Забил 3 гола за последние 5 матчей

«Крылья Советов»

  • Не выигрывают 5 матчей подряд
  • Пропускают в 8 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (за 5 игр)
  • Проигрывают 4 гостевых матча подряд

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
9
Забитых мячей
3
2.25
В среднем за матч
0.75
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо Мх
4 : 0
15.03.2025
Крылья Советов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
3 : 3
02.10.2024
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
0 : 1
01.09.2024
Динамо Мх
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 0
01.08.2024
Крылья Советов

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Крылья Советов»

Обе команды подходят к матчу с идентичными проблемами в защите и отсутствием стабильности в атаке. «Динамо» дома будет действовать с осторожностью, делая ставку на быстрые переходы, а «Крылья» попытаются сыграть первым номером, но с учeтом последних выездных неудач это может привести к рискам.Скорее всего, игра получится закрытой, с минимальным числом моментов. Вероятность победы хозяев чуть выше благодаря фактору поля и более надeжной игре в последних встречах, но голы в обе стороны выглядят вполне вероятными, учитывая частые ошибки оборон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.78
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Мх
