Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 31 октября 2025 с коэффициентом 1.70

30 октября 2025 10:36
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
31 окт. 2025, пятница 17:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа Аль-Хиляля с форой (-1)
Сделать ставку

31 октября на «Kingdom Arena» состоится центральный матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль» примет «Аль-Шабаб». Это противостояние двух известных клубов страны, но текущая форма команд заметно различается.

«Аль-Хиляль»

Хозяева показывают один из лучших стартов в сезоне. После шести туров у «Аль-Хиляля» 14 очков и третье место в таблице. Команда находится в отличной форме, выиграв семь матчей подряд во всех турнирах. Победа над «Аль-Иттихадом» (2:0) подчеркнула стабильность и уверенность в действиях команды.Главное оружие клуба – атакующая мощь. За последние пять встреч «Аль-Хиляль» забил 14 мячей и пропустил лишь три. При этом команда демонстрирует сбалансированную игру: высокая интенсивность в атаке сочетается с надежной обороной. Дома «Аль-Хиляль» традиционно играет с запасом прочности, полностью контролируя ритм матча.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» показывает сдержанную, но организованную игру. Команда не проигрывает в пяти из семи последних выездных матчей и старается действовать прагматично, акцентируя внимание на обороне. В последних пяти встречах забито четыре гола, пропущено пять – это типичные показатели для команды, делающей ставку на осторожность.Основная проблема гостей – недостаточная реализация моментов. При этом в целом «Шабаб» редко проигрывает крупно и способен навязать борьбу даже лидерам чемпионата, если сумеет удержать концентрацию.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Побеждает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • Не проигрывает в 16 последних встречах

«Аль-Шабаб»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых игр
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Сыграл вничью три раза подряд

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
10
Забитых мячей
5
2.5
В среднем за матч
1.25
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
2 : 2
21.04.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
30.11.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Шабаб
2 : 4
30.03.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
29.09.2023
Аль-Шабаб

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб»

Сложно ожидать сенсации – «Аль-Хиляль» выглядит мощнее и стабильнее. Его атакующая линия регулярно демонстрирует высокий уровень реализации, а защита играет практически без сбоев. У «Шабаба» нет ресурсов, чтобы навязать равную борьбу на протяжении всего матча, особенно в гостях. Вероятнее всего, хозяева быстро захватят инициативу и доведут дело до уверенной победы.При этом нельзя исключать, что гости смогут забить – они регулярно пользуются ошибками соперников при стандартах. Матч может получиться результативным, особенно если «Аль-Хиляль» быстро откроет счeт.

Рекомендованные ставки

  • Победа Аль-Хиляля с форой (-1) – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.70
Победа Аль-Хиляля с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Хиляль
Другие прогнозы
31.10.2025
17:50
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
Победа Аль-Хиляля с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.65
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА - Пари НН
Победа ЦСКА с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка - Оболонь
Обе забьют
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 