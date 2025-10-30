31 октября на «Kingdom Arena» состоится центральный матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль» примет «Аль-Шабаб». Это противостояние двух известных клубов страны, но текущая форма команд заметно различается.

«Аль-Хиляль»

Хозяева показывают один из лучших стартов в сезоне. После шести туров у «Аль-Хиляля» 14 очков и третье место в таблице. Команда находится в отличной форме, выиграв семь матчей подряд во всех турнирах. Победа над «Аль-Иттихадом» (2:0) подчеркнула стабильность и уверенность в действиях команды.Главное оружие клуба – атакующая мощь. За последние пять встреч «Аль-Хиляль» забил 14 мячей и пропустил лишь три. При этом команда демонстрирует сбалансированную игру: высокая интенсивность в атаке сочетается с надежной обороной. Дома «Аль-Хиляль» традиционно играет с запасом прочности, полностью контролируя ритм матча.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» показывает сдержанную, но организованную игру. Команда не проигрывает в пяти из семи последних выездных матчей и старается действовать прагматично, акцентируя внимание на обороне. В последних пяти встречах забито четыре гола, пропущено пять – это типичные показатели для команды, делающей ставку на осторожность.Основная проблема гостей – недостаточная реализация моментов. При этом в целом «Шабаб» редко проигрывает крупно и способен навязать борьбу даже лидерам чемпионата, если сумеет удержать концентрацию.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

Побеждает в 7 матчах подряд

В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено

Забивает в 16 матчах подряд

Не проигрывает в 16 последних встречах

«Аль-Шабаб»

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых игр

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Сыграл вничью три раза подряд

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб»

Сложно ожидать сенсации – «Аль-Хиляль» выглядит мощнее и стабильнее. Его атакующая линия регулярно демонстрирует высокий уровень реализации, а защита играет практически без сбоев. У «Шабаба» нет ресурсов, чтобы навязать равную борьбу на протяжении всего матча, особенно в гостях. Вероятнее всего, хозяева быстро захватят инициативу и доведут дело до уверенной победы.При этом нельзя исключать, что гости смогут забить – они регулярно пользуются ошибками соперников при стандартах. Матч может получиться результативным, особенно если «Аль-Хиляль» быстро откроет счeт.

Рекомендованные ставки