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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб: обзор матча 29 сентября 2023
Аль-Хиляль
29.09.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Шабаб
68'
К. Кулибали
76'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Малком
90'
+3
89'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Х. Аль-Монассар
88'
Желтая карточка
Ф. аль-Муваллад
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
А. Митрович
84'
Замена
С. Аль-Фараж
️️️️
Я. аш-Шахрани
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
76'
71'
Замена
К. Жуниор
️️️️
Х. Диалло
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Неймар
68'
Замена
Микаэл
️️️️
С. Аль-Давсари
62'
56'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
Х. Бахебри
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
45'
+7
Пенальти не реализован!
Неймар
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
4
Яго Сантос
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
27
Абдулхамид
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Неймар
10
Малком
9
Митрович
4-1-3-1-1
81
Ким Сын-Гю
27
Аль-Сагур
4
Сантос
29
Сайсс
38
Арбуш
5
Куэльяр
11
Бахебри
52
Аль-Монассар
11
Банега
10
Карраско
13
Диалло
9
Митрович
87
Тамбакти
87
Тамбакти
9
Митрович
10
Малком
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
10
Малком
12
аш-Шахрани
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
12
аш-Шахрани
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
30
Микаэл
29
Аль-Давсари
52
Аль-Монассар
12
Канаба
12
Канаба
52
Аль-Монассар
11
Бахебри
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
11
Бахебри
13
Диалло
13
Жуниор
13
Жуниор
13
Диалло
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Шабаб
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
28
Мохамед Канно
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
28
Мохамед Канно
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
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