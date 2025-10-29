30 октября состоится матч седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Дамаком» и «Аль-Фатехом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и desperately нуждаются в очках, чтобы улучшить турнирное положение.

«Дамак»

Команда переживает кризис: всего 2 очка после шести туров и последнее место в таблице. «Дамак» не выигрывает уже 9 матчей подряд, при этом в каждом из последних шести игр команда забивает, но и регулярно пропускает.В обороне ситуация катастрофическая – 14 пропущенных мячей за 5 последних игр (в среднем 2.8 за матч). При этом атака работает стабильно – 5 голов за тот же период. Основная проблема – неустойчивая структура защиты и ошибки при стандартных положениях. На домашнем поле команда действует смелее, но компенсировать слабую оборону пока не удаeтся.

«Аль-Фатех»

Гости выглядят не намного лучше: 4 очка после шести туров и предпоследнее место. Однако в последних встречах заметен прогресс – победа над «Аль-Иттифаком» (2:1) и выход в следующий раунд Кубка после успеха над «Аль-Риядом» (2:0).За последние пять матчей команда забила 7 мячей и пропустила 8, что указывает на более сбалансированную игру. В атаке выделяется Матиас Варгас, вокруг которого строятся быстрые комбинации. Слабое место – нестабильность в обороне, особенно при переходе из атаки.

Факты о командах

«Дамак»

Не выигрывает в 10 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 2.80 пропущено

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в 9 матчах подряд

«Аль-Фатех»

Не проигрывает в 2 последних встречах

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено

Забивает в 3 последних матчах

Победа в последнем туре вернула уверенность

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Фатех»

Обе команды располагаются внизу таблицы, что делает этот матч важным в борьбе за выживание. «Дамак» дома способен навязать темп и отличиться хотя бы раз, однако его оборона остаeтся одной из самых слабых в лиге. «Аль-Фатех» выглядит свежее и увереннее, особенно после побед в двух последних матчах. Вероятнее всего, гости воспользуются ошибками хозяев, но и сами могут допустить осечки в защите.Игра должна получиться открытой и результативной: обе стороны активно атакуют, но при этом регулярно ошибаются у своих ворот.

Рекомендованные ставки