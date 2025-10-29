Введите ваш ник на сайте
«Дамак» – «Аль-Фатех»: прогноз и ставки на матч 30 октября 2025 с коэффициентом 1.85

29 октября 2025 10:15
Дамак - Аль-Фат
30 окт. 2025, четверг 18:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
1.85
Обе забьют
30 октября состоится матч седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Дамаком» и «Аль-Фатехом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и desperately нуждаются в очках, чтобы улучшить турнирное положение.

«Дамак»

Команда переживает кризис: всего 2 очка после шести туров и последнее место в таблице. «Дамак» не выигрывает уже 9 матчей подряд, при этом в каждом из последних шести игр команда забивает, но и регулярно пропускает.В обороне ситуация катастрофическая – 14 пропущенных мячей за 5 последних игр (в среднем 2.8 за матч). При этом атака работает стабильно – 5 голов за тот же период. Основная проблема – неустойчивая структура защиты и ошибки при стандартных положениях. На домашнем поле команда действует смелее, но компенсировать слабую оборону пока не удаeтся.

«Аль-Фатех»

Гости выглядят не намного лучше: 4 очка после шести туров и предпоследнее место. Однако в последних встречах заметен прогресс – победа над «Аль-Иттифаком» (2:1) и выход в следующий раунд Кубка после успеха над «Аль-Риядом» (2:0).За последние пять матчей команда забила 7 мячей и пропустила 8, что указывает на более сбалансированную игру. В атаке выделяется Матиас Варгас, вокруг которого строятся быстрые комбинации. Слабое место – нестабильность в обороне, особенно при переходе из атаки.

Факты о командах

«Дамак»

  • Не выигрывает в 10 матчах подряд

  • В среднем: 1.00 забито, 2.80 пропущено

  • Забивает в 7 последних матчах

  • Пропускает в 9 матчах подряд

«Аль-Фатех»

  • Не проигрывает в 2 последних встречах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Победа в последнем туре вернула уверенность

Личные встречи
0% (0)
50% (2)
50% (2)
4
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
0 : 1
22.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фат
2 : 1
22.01.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 1
23.02.2024
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
2 : 2
29.08.2023
Аль-Фат

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Фатех»

Обе команды располагаются внизу таблицы, что делает этот матч важным в борьбе за выживание. «Дамак» дома способен навязать темп и отличиться хотя бы раз, однако его оборона остаeтся одной из самых слабых в лиге. «Аль-Фатех» выглядит свежее и увереннее, особенно после побед в двух последних матчах. Вероятнее всего, гости воспользуются ошибками хозяев, но и сами могут допустить осечки в защите.Игра должна получиться открытой и результативной: обе стороны активно атакуют, но при этом регулярно ошибаются у своих ворот.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Победа Аль-Фатеха – коэффициент 2.10

1.85
Обе забьют
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Дамак
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 