30 октября в рамках седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Холуд» и «Неом». Обе команды стартовали уверенно и находятся рядом в таблице – борьба обещает быть плотной и с равными шансами на успех.

«Аль-Холуд»

После шести туров команда занимает 9-е место с 9 очками. «Аль-Холуд» проводит яркий отрезок, особенно в атаке. В последних пяти встречах коллектив забил 10 голов и пропустил всего 4. Победа в Кубке короля над «Аль-Нажмой» (1:0) укрепила уверенность игроков, а разгром «Аль-Нажмы» в чемпионате (5:1) показал потенциал нападения.Команда отличается высокой интенсивностью и стремлением играть первым номером. Средняя результативность – 2 забитых мяча за игру. Однако оборона остаeтся уязвимой: «Аль-Холуд» пропускает в восьми из десяти последних матчей. Несмотря на это, коллектив уверенно действует на своeм поле, где забивает регулярно и создаeт много моментов через фланги и стандарты.

«Неом»

Клуб показывает сбалансированные результаты – после шести туров имеет 10 очков и занимает 8-е место. «Неом» стабильно забивает: серия из шести матчей с голами подряд подтверждает атакующий потенциал. В то же время в обороне наблюдаются проблемы – 8 пропущенных мячей за последние пять игр.В последнем туре «Неом» сыграл 1:1 с «Аль-Халиджем», а до этого уступил «Аль-Кадисии» (1:3). Несмотря на отдельные провалы, команда демонстрирует уверенность в контроле мяча и способна навязать борьбу любому сопернику. Средняя результативность – 1.4 гола за матч. Главная слабость – ошибки в позиционной обороне и недостаточная плотность в центре поля.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 8 из 10 последних встреч

«Неом»

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Часто теряет концентрацию в концовках матчей

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Неом»

Команды подают схожие сигналы: результативная атака при нестабильной обороне. «Аль-Холуд» дома выглядит опаснее и увереннее, особенно при игре через фланги. «Неом» тоже способен ответить голом, но его защита не выдерживает длительного давления.Игра, вероятно, получится открытой и богатой на моменты, с обменом мячами и высокой динамикой. Хозяева выглядят предпочтительнее за счeт домашнего фактора и более устойчивой формы в последних матчах, но недооценивать гостей нельзя – они регулярно забивают даже на выезде.

