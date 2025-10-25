Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Витебск» – «МЛ Витебск»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.61

25 октября 2025 11:31
Витебск - МЛ Витебск
26 окт. 2025, воскресенье 20:15 | Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.61
Прогноз – Ф1 (+1,5)
Сделать ставку

В воскресенье, 26 октября, в 26-м туре белорусской Высшей лиги состоится витебское дерби. Игра начнется в 20:15 (мск).

«Витебск»

Команда Александра Павлова набрала 27 очков и находится на 11-й позиции. «Витебск» добыл 8 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей – 33:38.

Последние результаты «Витебска» в Высшей лиге:

  • 17.10.25 «Динамо» Брест – «Витебск» – 2:1;
  • 04.10.25 «Витебск» – «Арсенал» Дз – 1:0;
  • 27.09.25 «Слуцк» – «Витебск» – 0:1.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» набрал 55 очков и лидирует в чемпионате. Подопечные Александра Шагойко добыли 17 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 42:16.

Предыдущие результаты «МЛ Витебск» в Высшей лиге:

  • 19.10.25 «МЛ Витебск» – «Минск» – 4:1;
  • 03.10.25 БАТЭ – «МЛ Витебск» – 1:0;
  • 27.09.25 «МЛ Витебск» – «Славия» – 2:3.

Очные встречи

  • 31.05.25 «МЛ Витебск» – «Витебск» – 2:0;
  • 07.10.23 «МЛ Витебск» – «Витебск» – 0:4;
  • 04.06.23 «Витебск» – «МЛ Витебск» – 1:0;
  • 21.06.22 «Мл Витебск» – «Витебск» – 2:3.

Прогноз на матч «Витебск» – «МЛ Витебск»

Номинальные хозяева постараются подставить землякам подножку в чемпионской гонке. Легкой игры подопечным Шагойко точно не стоит ожидать.

  • Прогноз – Ф1 (+1,5) с кф. 1.61.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 8.70.

1.61
Прогноз – Ф1 (+1,5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Витебск
Другие прогнозы
25.10.2025
16:00
2.05
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе - Лечче
Победа «Удинезе»
25.10.2025
16:00
1.95
Италия. Серия А, 8 тур
Парма - Комо
Победа «Комо»
25.10.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт - Санкт-Паули
Победа «Айнтрахта Франкфурт»
25.10.2025
16:30
1.70
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм - Хайденхайм
Победа «Хоффенхайма»
25.10.2025
16:30
2.00
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург - Вольфсбург
Победа «Гамбурга»
25.10.2025
16:30
1.75
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпцига»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 