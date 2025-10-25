В воскресенье, 26 октября, в 26-м туре белорусской Высшей лиги состоится витебское дерби. Игра начнется в 20:15 (мск).

«Витебск»

Команда Александра Павлова набрала 27 очков и находится на 11-й позиции. «Витебск» добыл 8 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей – 33:38.

Последние результаты «Витебска» в Высшей лиге:

17.10.25 «Динамо» Брест – «Витебск» – 2:1;

04.10.25 «Витебск» – «Арсенал» Дз – 1:0;

27.09.25 «Слуцк» – «Витебск» – 0:1.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» набрал 55 очков и лидирует в чемпионате. Подопечные Александра Шагойко добыли 17 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 42:16.

Предыдущие результаты «МЛ Витебск» в Высшей лиге:

19.10.25 «МЛ Витебск» – «Минск» – 4:1;

03.10.25 БАТЭ – «МЛ Витебск» – 1:0;

27.09.25 «МЛ Витебск» – «Славия» – 2:3.

Очные встречи

31.05.25 «МЛ Витебск» – «Витебск» – 2:0;

07.10.23 «МЛ Витебск» – «Витебск» – 0:4;

04.06.23 «Витебск» – «МЛ Витебск» – 1:0;

21.06.22 «Мл Витебск» – «Витебск» – 2:3.

Прогноз на матч «Витебск» – «МЛ Витебск»

Номинальные хозяева постараются подставить землякам подножку в чемпионской гонке. Легкой игры подопечным Шагойко точно не стоит ожидать.