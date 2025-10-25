26 октября на стадионе «Молинью» сойдутся команды, находящиеся в нижней части таблицы АПЛ. «Вулверхэмптон» пытается прервать серию неудач, а «Бернли» ищет стабильность после важной домашней победы. Матч обещает быть упорным и с осторожной игрой в атаке.

«Вулверхэмптон»

Хозяева занимают последнее место с двумя очками и не могут выиграть уже 12 матчей подряд. Команда остро нуждается в очках, но проблемы с реализацией и частые ошибки в обороне продолжают мешать. За последние пять игр «волки» забили лишь пять мячей и пропустили семь. На своeм поле «Вулверхэмптон» играет активнее, однако при минимальной разнице забитых и пропущенных всe ещe не хватает уверенности в завершающей стадии.

«Бернли»

Гости находятся на 17-м месте с семью очками. Победа над «Лидсом» (2:0) позволила команде временно уйти из зоны вылета. При этом «Бернли» нестабилен: шесть голов в последних пяти матчах и десять пропущенных говорят о шатком балансе между атакой и защитой. Особенно слабо команда выглядит на выезде – пять поражений подряд.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

Не выигрывает 12 матчей подряд

Пропускает в 12 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах против «Бернли»

«Бернли»

Проигрывает в 5 гостевых матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Бернли»

Команды находятся в схожем положении и испытывают трудности в атаке. «Вулверхэмптон» больше полагается на оборону, стараясь не рисковать, в то время как «Бернли» нестабилен на выезде и часто теряет концентрацию в концовке. Учитывая статистику, стоит ожидать вязкую игру без обилия голов. Вероятен исход с минимальным преимуществом одной из сторон, где «волки» могут воспользоваться домашним полем, но риски поражения остаются высокими.

