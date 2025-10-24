25 октября на стадионе «Монтиливи» пройдет встреча двух аутсайдеров испанской Ла Лиги. «Жирона» и «Реал Овьедо» пока не могут выбраться из зоны вылета, и для обеих команд эта игра имеет особую турнирную ценность – возможная победа позволит сделать важный шаг к середине таблицы.

«Жирона»

Каталонская команда идeт последней, имея всего 6 очков. В предыдущем туре «Жирона» уступила «Барселоне» (1:2), но до этого обыграла «Валенсию» и сыграла вничью с «Эспаньолом». В последних пяти матчах команда забила 4 и пропустила 8 голов. Владислав Ванат остаeтся главным источником опасности впереди – на его счету два точных удара. Несмотря на слабые результаты, «Жирона» стабильно создаeт моменты, но страдает от реализации и ошибок в защите.

«Реал Овьедо»

Астурийцы находятся на 19-м месте с тем же количеством очков, но проиграли два последних матча подряд – «Эспаньолу» и «Леванте». В пяти последних встречах они забили 3 и пропустили 9 мячей. Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке, а оборона часто не выдерживает давления даже от середняков. Единственный забитый гол в трeх последних матчах говорит о кризисе впереди, который нужно решать.

Факты о командах

«Жирона»

Не проигрывает в 3 из 4 последних домашних матчей

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних встреч против «Реала Овьедо»

«Реал Овьедо»

Проигрывает 2 матча подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Побед всего две за 9 туров

Прогноз на матч «Жирона» – «Реал Овьедо»

Обе команды находятся в сложном положении, но «Жирона» выглядит чуть живее. На своeм поле каталонцы чаще владеют инициативой и создают больше моментов, чем соперники. «Реал Овьедо» же действует крайне осторожно, часто закрывается и не всегда справляется с быстрыми атаками соперников. Ожидается плотный, но не безголевой матч – обе команды должны сыграть с прицелом на результат.При этом «Жирона» имеет небольшое преимущество за счeт домашнего фактора и свежей победы над «Валенсией». Оптимальной выглядит ставка на осторожную победу хозяев при низкой результативности.

Рекомендованные ставки