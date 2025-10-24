Введите ваш ник на сайте
«Жирона» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.78

24 октября 2025 10:00
Жирона - Овьедо
25 окт. 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 10 тур
Перейти в онлайн матча
25 октября на стадионе «Монтиливи» пройдет встреча двух аутсайдеров испанской Ла Лиги. «Жирона» и «Реал Овьедо» пока не могут выбраться из зоны вылета, и для обеих команд эта игра имеет особую турнирную ценность – возможная победа позволит сделать важный шаг к середине таблицы.

«Жирона»

Каталонская команда идeт последней, имея всего 6 очков. В предыдущем туре «Жирона» уступила «Барселоне» (1:2), но до этого обыграла «Валенсию» и сыграла вничью с «Эспаньолом». В последних пяти матчах команда забила 4 и пропустила 8 голов. Владислав Ванат остаeтся главным источником опасности впереди – на его счету два точных удара. Несмотря на слабые результаты, «Жирона» стабильно создаeт моменты, но страдает от реализации и ошибок в защите.

«Реал Овьедо»

Астурийцы находятся на 19-м месте с тем же количеством очков, но проиграли два последних матча подряд – «Эспаньолу» и «Леванте». В пяти последних встречах они забили 3 и пропустили 9 мячей. Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке, а оборона часто не выдерживает давления даже от середняков. Единственный забитый гол в трeх последних матчах говорит о кризисе впереди, который нужно решать.

Факты о командах

«Жирона»

  • Не проигрывает в 3 из 4 последних домашних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч против «Реала Овьедо»

«Реал Овьедо»

  • Проигрывает 2 матча подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Побед всего две за 9 туров

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
3
Забитых мячей
4
0.75
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Сегунда, 31 тур
Овьедо
2 : 0
25.03.2017
Жирона
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
0 : 0
15.10.2016
Овьедо
Испания. Сегунда, 26 тур
Жирона
1 : 1
21.02.2016
Овьедо
Испания. Сегунда, 5 тур
Овьедо
1 : 2
19.09.2015
Жирона

Прогноз на матч «Жирона» – «Реал Овьедо»

Обе команды находятся в сложном положении, но «Жирона» выглядит чуть живее. На своeм поле каталонцы чаще владеют инициативой и создают больше моментов, чем соперники. «Реал Овьедо» же действует крайне осторожно, часто закрывается и не всегда справляется с быстрыми атаками соперников. Ожидается плотный, но не безголевой матч – обе команды должны сыграть с прицелом на результат.При этом «Жирона» имеет небольшое преимущество за счeт домашнего фактора и свежей победы над «Валенсией». Оптимальной выглядит ставка на осторожную победу хозяев при низкой результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Жироны» – коэффициент 1.78
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.82

Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Овьедо Жирона
