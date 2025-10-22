Введите ваш ник на сайте
«Лилль» – «ПАОК»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 1.57

22 октября 2025 10:38
Лилль - ПАОК
23 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Лилля»
Сделать ставку

23 октября на стадионе «Пьер Моруа» французский «Лилль» примет греческий «ПАОК» в рамках третьего тура Лиги Европы. Команды подходят к встрече в неплохой форме, однако их подходы к игре кардинально отличаются. Французы делают ставку на дисциплину и структуру, тогда как гости из Салоник действуют агрессивнее и острее впереди.

«Лилль»

Французский клуб уверенно проводит осенний отрезок: победа над «Ромой» (1:0) в Риме укрепила позиции в группе и показала характер команды. «Лилль» не проигрывает дома в девяти из одиннадцати последних матчей, демонстрируя стабильную защиту и продуманное движение в атаке. В пяти последних встречах команда забила шесть мячей, пропустив всего три – 0.60 пропущенного гола за игру. Несмотря на минимальную результативность, «Лилль» компенсирует это надeжностью в обороне и грамотной организацией игры. Основная угроза идeт от быстрых флангов и стандартов, где французы действуют слаженно и эффективно.

ПАОК

Греческий коллектив проводит неровный, но боеспособный сезон. После поражения от «Сельты» (1:3) команда уверенно победила «АЕК» (2:0), показав, что умеет адаптироваться к стилю соперника. В последних пяти матчах «ПАОК» забил восемь мячей и пропустил семь, что отражает его атакующую, но рискованную манеру. Средняя результативность – 1.60 забитого и 1.40 пропущенного гола за игру. Греки не проигрывают в пяти из семи последних встреч и стабильно забивают, что делает их опасным гостем. Однако в матчах против организованных соперников команда часто сталкивается с проблемами при обороне флангов и длинных передач.

Факты о командах

«Лилль»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 3 последних встречах
  • Победы в двух турах Лиги Европы подряд

ПАОК

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Средние показатели: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру
  • Сложности в обороне против контратакующих соперников

Прогноз на матч «Лилль» – ПАОК

«Лилль» выглядит более собранной и структурированной командой. Французы уверенно действуют в защите и редко позволяют сопернику создавать опасные моменты. «ПАОК», напротив, играет раскованно, но часто теряет концентрацию при обороне. Вероятно, хозяева возьмут инициативу и будут контролировать темп матча, вынуждая греков действовать от обороны. Однако атакующий потенциал «ПАОКа» способен создать проблемы даже крепкой защите «Лилля». Сценарий с низким тоталом и минимальным преимуществом хозяев выглядит наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.57
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.57
Победа «Лилля»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы ПАОК Лилль
Рекомендуем
18+
