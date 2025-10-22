Введите ваш ник на сайте
«Брага» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 1.85

22 октября 2025 9:03
Брага - Црвена Звезда
23 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Браги»
Сделать ставку

23 октября на стадионе «Мунисипал де Брага» состоится матч 3-го тура Лиги Европы, в котором португальская «Брага» примет белградскую «Црвену Звезду». Команды показывают результативный футбол и борются за лидерство в группе, что обещает динамичную игру с большим количеством опасных моментов.

«Брага»

Португальский клуб демонстрирует устойчивую форму в еврокубках. Победа над «Селтиком» (2:0) продлила серию из семи побед подряд в Лиге Европы – впечатляющий показатель. Команда регулярно забивает и надeжно обороняется: всего два пропущенных гола за пять последних встреч. На своeм поле «Брага» действует организованно, предпочитая контролировать мяч и выжидать ошибки соперников. Несмотря на некоторую нестабильность в национальном чемпионате, в еврокубках команда выглядит сбалансированно и уверенно.

«Црвена Звезда»

Сербский клуб подходит к встрече в хорошей форме – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. В атаке «Црвена Звезда» по-прежнему опасна: 13 забитых мячей за последние пять игр говорят сами за себя. Однако в обороне остаются проблемы – команда регулярно допускает ошибки и пропускает почти в каждом матче. В Лиге Европы белградцы минимально уступили «Порту» (1:2), но в целом показали достойную игру. На выезде «Звезда» действует смело и делает ставку на быструю контратаку, что может создать трудности для «Браги».

Факты о командах

«Брага»

  • Победа в 7 последних матчах Лиги Европы
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр
  • Средние показатели: 1.00 забитого и 0.40 пропущенного гола за матч
  • Забивает в 7 последних матчах турнира

«Црвена Звезда»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 22 матчах подряд
  • Средние показатели: 2.60 забитого и 1.00 пропущенного гола за игру
  • Пропускает в 11 из 13 последних встреч

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
4
Забитых мячей
3
1.33
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 6 тур
Брага
1 : 1
09.12.2021
Црвена Звезда
Лига Европы, 1 тур
Црвена Звезда
2 : 1
16.09.2021
Брага
Кубок УЕФА, 5 тур
Брага
2 : 0
19.12.2007
Црвена Звезда

Прогноз на матч «Брага» – «Црвена Звезда»

Обе команды находятся в неплохом состоянии, но при этом демонстрируют разный подход к игре. «Брага» делает ставку на контроль мяча и надeжную защиту, тогда как «Црвена Звезда» предпочитает атакующий стиль, даже рискуя в обороне. С учeтом статистики, матч может получиться открытым и результативным. У португальцев больше шансов на победу за счeт опыта и дисциплины, но гости наверняка создадут свои моменты. Ожидается плотная борьба и обмен голами, а итоговый успех, скорее всего, останется за хозяевами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Браги» – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Браги»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Црвена Звезда Брага
18+
18+
