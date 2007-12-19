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Расписание матчей
Брага - Црвена Звезда
Брага - Црвена Звезда: обзор матча 19 декабря 2007
Брага
19.12.2007, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 5 тур
2 : 0
Завершен
Црвена Звезда
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Статистика матча Брага - Црвена Звезда
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Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
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0 : 0
05.11.2026
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3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
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1 : 0
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Лига конференций, 2 тур
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2 : 0
22.10.2026
Гент
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- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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05.11.2026
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31.10.2026
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Копенгаген
Информация о матче
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