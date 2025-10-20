Введите ваш ник на сайте
«Кайрат» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.90

20 октября 2025 9:47
Кайрат - Пафос
21 окт. 2025, вторник 19:45 | Лига чемпионов, 3 тур
1.90
Обе забьют
21 октября в Алматы местный «Кайрат» примет кипрский «Пафос» в третьем туре Лиги чемпионов. Обе команды проиграли грандам – «Реалу» и «Баварии» – и теперь проведут важнейший матч за очки и шансы на евровесну.

«Кайрат»

Казахстанский клуб возвращается к еврокубковым будням после неудачи с «Реалом» (0:5). Несмотря на поражение, команда демонстрирует неплохую форму в национальном чемпионате, где выиграла три последних матча с общим счeтом 9:1. В пяти последних встречах «Кайрат» забил 10 голов и столько же пропустил, показывая агрессивный, но рискованный футбол. Средний показатель результативности – 2 мяча за игру, однако оборона регулярно даeт сбои. Дома коллектив традиционно играет смелее и старается навязать давление с первых минут, особенно против соперников равного уровня.

«Пафос»

Кипрская команда также пропустила от топ-клуба – «Баварии» (1:5), но в целом выглядит убедительно. В национальном первенстве «Пафос» идeт в верхней части таблицы и в последних пяти матчах забил 14 голов. Команда стабильно забивает (в среднем 2.8 за игру) и редко уходит без гола. При этом оборона уязвима – в последних пяти встречах пропущено 8 мячей. Несмотря на нестабильность сзади, «Пафос» компенсирует это активной игрой в атаке и высоким темпом. На выезде команда действует прагматично, но не отказывается от контратакующих решений.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Победы в трeх последних матчах чемпионата Казахстана
  • В последних 5 играх: 10 забитых и 10 пропущенных
  • Средний показатель: 2.0 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2 мяча за матч в еврокубках
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Пафос»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч
  • В последних 5 матчах: 14 забитых и 8 пропущенных
  • Средний показатель: 2.8 гола за игру
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру

Прогноз на матч «Кайрат» – «Пафос»

Обе команды предпочитают играть в атакующий футбол и редко сохраняют ворота в неприкосновенности. «Кайрат» будет действовать первым номером на домашнем поле, где чувствует себя уверенно, а «Пафос» постарается использовать быстрые переходы и реализовать стандартные положения. Вероятно, матч получится открытым, с большим количеством голевых моментов. При этом казахстанцы, поддерживаемые трибунами, способны забить первыми, но оборона может не выдержать давления соперника. Логично ожидать обмен голов и высокую результативность.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.90
Обе забьют
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Пафос Кайрат
