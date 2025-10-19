Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кремонезе» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.92

19 октября 2025 8:01
Кремонезе - Удинезе
20 окт. 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе забьют
Сделать ставку

20 октября на стадионе «Джованни Зини» состоится матч 7-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Удинезе». Оба клуба находятся в середине таблицы, но разница в одно очко делает эту встречу особенно важной. Команды имеют схожую статистику последних туров и подойдут к игре с одинаково прагматичным подходом.

«Кремонезе»

Команда стартовала в чемпионате достойно, но уже четыре матча подряд не может победить. После яркой победы над «Сассуоло» (3:2) последовала серия ничьих и поражений, включая крупную неудачу с «Интером» (1:4). При этом «Кремонезе» забивает стабильно – по голу в среднем за игру, но оборона часто подводит: 7 пропущенных мячей за 5 последних встреч. Федерико Баскиротто остаeтся самым результативным игроком с двумя голами, а атака команды отличается скоростью и активностью на стандартах. Несмотря на спад, клуб не проигрывает в пяти из семи последних домашних встреч и чувствует себя увереннее на своeм поле.

«Удинезе»

Гости идут 12-ми в таблице, но их результаты также далеки от стабильности. «Удинезе» не выигрывает в трeх турах подряд, сыграв вничью с «Кальяри» (1:1) и уступив «Сассуоло» (1:3). Команда забивает и пропускает примерно одинаково – по одному мячу за матч, но допускает много позиционных ошибок в защите. За шесть туров – 8 пропущенных голов, при этом ворота остаются «сухими» крайне редко. Икер Браво – главный бомбардир с тремя мячами и лидер атакующей линии. При этом на выезде «Удинезе» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, демонстрируя собранность и дисциплину в обороне.

Факты о командах

«Кремонезе»

  • Не побеждает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 играх подряд
  • В 5 последних встречах: 5 забитых и 7 пропущенных
  • Средние показатели: 1.0 забитого и 1.4 пропущенного за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Удинезе»

  • Не выигрывает в 3 турах подряд
  • Пропускает в 4 матчах кряду
  • В 5 последних встречах: 5 забитых и 8 пропущенных
  • Средние показатели: 1.0 забитого и 1.6 пропущенного за матч
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 0
23.04.2023
Кремонезе
Италия. Серия А, 12 тур
Кремонезе
0 : 0
30.10.2022
Удинезе

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Удинезе»

Обе команды находятся в схожем игровом состоянии: надeжно действуют в центре поля, но не всегда справляются с обороной. «Кремонезе» дома играет смелее и чаще идeт вперeд, тогда как «Удинезе» предпочитает осторожный стиль и контратаки. Ожидается упорный матч без явного фаворита, в котором соперники могут обменяться голами, но при этом не устроят результативной перестрелки. Вероятен сценарий с равной борьбой и минимумом рисков, где важнее будет не проиграть, чем выиграть.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.92
  • Фора «Кремонезе» (0) – коэффициент 1.95

1.92
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Удинезе Кремонезе
Другие прогнозы
19.10.2025
14:00
1.50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна - Динамо Вг
Победа «Динамо Вологда»
19.10.2025
17:45
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес - Фейеноорд
Победа «Фейеноорда» с форой -1,5
19.10.2025
17:45
3.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж - Аль-Рияд
Ничья
19.10.2025
18:00
1.74
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты - Эпицентр
Победа «Карпат» и тотал больше 1,5
19.10.2025
18:10
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун - Дамак
Победа «Аль-Таавуна»
19.10.2025
18:15
2.95
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян - Брест
Победа «Бреста»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 