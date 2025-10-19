20 октября на стадионе «Джованни Зини» состоится матч 7-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Удинезе». Оба клуба находятся в середине таблицы, но разница в одно очко делает эту встречу особенно важной. Команды имеют схожую статистику последних туров и подойдут к игре с одинаково прагматичным подходом.

«Кремонезе»

Команда стартовала в чемпионате достойно, но уже четыре матча подряд не может победить. После яркой победы над «Сассуоло» (3:2) последовала серия ничьих и поражений, включая крупную неудачу с «Интером» (1:4). При этом «Кремонезе» забивает стабильно – по голу в среднем за игру, но оборона часто подводит: 7 пропущенных мячей за 5 последних встреч. Федерико Баскиротто остаeтся самым результативным игроком с двумя голами, а атака команды отличается скоростью и активностью на стандартах. Несмотря на спад, клуб не проигрывает в пяти из семи последних домашних встреч и чувствует себя увереннее на своeм поле.

«Удинезе»

Гости идут 12-ми в таблице, но их результаты также далеки от стабильности. «Удинезе» не выигрывает в трeх турах подряд, сыграв вничью с «Кальяри» (1:1) и уступив «Сассуоло» (1:3). Команда забивает и пропускает примерно одинаково – по одному мячу за матч, но допускает много позиционных ошибок в защите. За шесть туров – 8 пропущенных голов, при этом ворота остаются «сухими» крайне редко. Икер Браво – главный бомбардир с тремя мячами и лидер атакующей линии. При этом на выезде «Удинезе» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, демонстрируя собранность и дисциплину в обороне.

Факты о командах

«Кремонезе»

Не побеждает в 4 последних матчах

Пропускает в 4 играх подряд

В 5 последних встречах: 5 забитых и 7 пропущенных

Средние показатели: 1.0 забитого и 1.4 пропущенного за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Удинезе»

Не выигрывает в 3 турах подряд

Пропускает в 4 матчах кряду

В 5 последних встречах: 5 забитых и 8 пропущенных

Средние показатели: 1.0 забитого и 1.6 пропущенного за матч

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Удинезе»

Обе команды находятся в схожем игровом состоянии: надeжно действуют в центре поля, но не всегда справляются с обороной. «Кремонезе» дома играет смелее и чаще идeт вперeд, тогда как «Удинезе» предпочитает осторожный стиль и контратаки. Ожидается упорный матч без явного фаворита, в котором соперники могут обменяться голами, но при этом не устроят результативной перестрелки. Вероятен сценарий с равной борьбой и минимумом рисков, где важнее будет не проиграть, чем выиграть.

