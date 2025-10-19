20 октября в 15-м туре Первой лиги встретятся «Волга Ульяновск» и «Уфа». Обе команды находятся внизу таблицы и разделены всего одним очком, поэтому встреча имеет характер «за шесть очков». «Волга» попытается прервать серию без побед, а «Уфа» – закрепить свою стабильность после череды ничьих.

«Волга Ульяновск»

Клуб из Ульяновска не побеждает уже пять матчей подряд и в обороне выглядит крайне уязвимо – 13 пропущенных мячей за последние пять игр. При этом атакующая линия стабильно создаeт моменты: команда забивает в шести турах кряду, в том числе дважды в матче против «Енисея» (2:4). Евгений Воронин остаeтся главным оружием в атаке, но без надeжной обороны результаты продолжают разочаровывать.

«Уфа»

Башкирская команда выглядит устойчивее: четыре ничьи подряд и лишь четыре пропущенных мяча за последние пять матчей. «Уфа» не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а оборонительная структура работает лучше, чем у большинства конкурентов. В атаке показатели скромные – 0,8 гола за игру, но Давид Озманов способен реализовать немногочисленные моменты.

Факты о командах

«Волга Ульяновск»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 10 играх подряд

В последних 5 матчах: 7 забитых и 13 пропущенных

В среднем 2.6 пропущенных за игру

Забивает в 6 последних встречах

«Уфа»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

4 ничьи подряд

В последних 5 матчах: 4 забитых и 4 пропущенных

В среднем 0.8 гола забито и пропущено

Оборона одна из самых надeжных в нижней части таблицы

Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Уфа»

«Волга» играет смело в атаке, но слабо в защите, тогда как «Уфа» делает ставку на дисциплину и контроль. Вероятно, гости не будут раскрываться и дождутся шанса на ошибку хозяев. Ожидается равная и достаточно закрытая встреча, в которой результат может решить один эпизод. Оптимально рассмотреть осторожные ставки с учeтом баланса обеих команд.

