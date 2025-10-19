Введите ваш ник на сайте
«Волга» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.90

19 октября 2025 8:47
Волга - Уфа
20 окт. 2025, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Фора «Уфы» (0)
Сделать ставку

20 октября в 15-м туре Первой лиги встретятся «Волга Ульяновск» и «Уфа». Обе команды находятся внизу таблицы и разделены всего одним очком, поэтому встреча имеет характер «за шесть очков». «Волга» попытается прервать серию без побед, а «Уфа» – закрепить свою стабильность после череды ничьих.

«Волга Ульяновск»

Клуб из Ульяновска не побеждает уже пять матчей подряд и в обороне выглядит крайне уязвимо – 13 пропущенных мячей за последние пять игр. При этом атакующая линия стабильно создаeт моменты: команда забивает в шести турах кряду, в том числе дважды в матче против «Енисея» (2:4). Евгений Воронин остаeтся главным оружием в атаке, но без надeжной обороны результаты продолжают разочаровывать.

«Уфа»

Башкирская команда выглядит устойчивее: четыре ничьи подряд и лишь четыре пропущенных мяча за последние пять матчей. «Уфа» не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а оборонительная структура работает лучше, чем у большинства конкурентов. В атаке показатели скромные – 0,8 гола за игру, но Давид Озманов способен реализовать немногочисленные моменты.

Факты о командах

«Волга Ульяновск»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 10 играх подряд
  • В последних 5 матчах: 7 забитых и 13 пропущенных
  • В среднем 2.6 пропущенных за игру
  • Забивает в 6 последних встречах

«Уфа»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • 4 ничьи подряд
  • В последних 5 матчах: 4 забитых и 4 пропущенных
  • В среднем 0.8 гола забито и пропущено
  • Оборона одна из самых надeжных в нижней части таблицы

Личные встречи
42% (5)
8% (1)
50% (6)
9
Забитых мячей
12
0.75
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волга
0 : 3
22.10.2023
Уфа
Россия. Кубок, 1/64 финала
Волга
0 : 1
13.09.2023
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Уфа
0 : 1
27.08.2023
Волга
Россия. Первая лига, 18 тур
Волга
2 : 1
12.11.2022
Уфа
Россия. Первая лига, 2 тур
Уфа
2 : 1
23.07.2022
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 29 тур
Уфа
2 : 0
23.10.2011
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Волга
0 : 0
21.07.2011
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Уфа
1 : 0
06.05.2011
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Волга
2 : 1
07.09.2010
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Уфа
1 : 0
03.06.2010
Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Уфа
0 : 1
22.09.2009
Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Волга
2 : 0
14.06.2009
Уфа
Показать все

Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Уфа»

«Волга» играет смело в атаке, но слабо в защите, тогда как «Уфа» делает ставку на дисциплину и контроль. Вероятно, гости не будут раскрываться и дождутся шанса на ошибку хозяев. Ожидается равная и достаточно закрытая встреча, в которой результат может решить один эпизод. Оптимально рассмотреть осторожные ставки с учeтом баланса обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Уфы» (0) – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.90
Фора «Уфы» (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Уфа Волга
