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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Уфа
Волга - Уфа: обзор матча 12 ноября 2022
Волга
12.11.2022, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
71'
Б. Билалов
90'
Б. Билалов
72'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Уфа
ГОЛ! 2:1!
Б. Билалов
90'
86'
Замена
А. Сухов
️️️️
В. Конюхов
86'
Замена
А. Погосов
️️️️
Э. Касинтура
80'
Желтая карточка
А. Евсеев
Желтая карточка
Д. Ефремов
76'
73'
Желтая карточка
К. Плиев
72'
Желтая карточка
Р. Фищенко
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Евсеев
ГОЛ! 1:0!
Б. Билалов
71'
70'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Д. Ортис
60'
Замена
В. Конюхов
️️️️
И. Темников
60'
Замена
А. Евсеев
️️️️
К. Карп
Замена
Е. Воронин
️️️️
Г. Паскин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Волга
1
Андрей Климович
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Антон Кротов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
4-2-3-1
1
Морозов
23
Абазов
5
Максименков
92
Хайруллов
95
Магомадов
22
Рахманов
23
Махмутов
22
Ефремов
87
Паскин
8
Рахманов
9
Билалов
4-2-1-2-1
81
Кукушкин
11
Темников
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
3
Плиев
6
Фищенко
55
Карп
50
Голубев
17
Касинтура
7
Никитин
70
Ортис
87
Паскин
37
Воронин
37
Воронин
87
Паскин
11
Темников
52
Конюхов
52
Конюхов
11
Темников
Конюхов
33
Сухов
33
Сухов
Конюхов
55
Карп
94
Евсеев
94
Евсеев
55
Карп
17
Касинтура
24
Погосов
24
Погосов
17
Касинтура
70
Ортис
77
Минаев
77
Минаев
70
Ортис
Остались в запасе
Волга
Уфа
1
Андрей Климович
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Антон Кротов
ЦП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
40
Алексей Чернов
ВР
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Антон Кротов
ЦП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Волга - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Находка)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Труд
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