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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Волга
Уфа - Волга: обзор матча 23 июля 2022
Уфа
23.07.2022, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Волга
31'
Э. Касинтура
43'
Э. Ботака-Иобома
14'
А. Герюгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Волга
Замена
А. Сухов
️️️️
Э. Касинтура
90'
87'
Замена
Г. Уридия
️️️️
Т. Джикия
Желтая карточка
К. Плиев
81'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
А. Голубев
74'
Желтая карточка
А. Голубев
71'
70'
Замена
Б. Билалов
️️️️
Г. Паскин
70'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
️️️️
Т. Жамалетдинов
67'
Замена
️️️️
В. Камилов
67'
Желтая карточка
Д. Емельянов
57'
46'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
А. Хабибуллин
Замена
К. Плиев
️️️️
Л. Ушахин
46'
46'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
К. Морозов
ГОЛ! 2:1!
Э. Ботака-Иобома
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Касинтура
31'
21'
Пенальти не реализован!
Т. Джикия
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Герюгов
10'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
87
Герман Паскин
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Волга
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Алексей Цыганцов
ЦЗ
23
Антон Кротов
ЦП
8
Денис Рахманов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
9
Билал Билалов
ЦФ
5
Илья Максименков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
2-2-3-1-2
81
Кукушкин
3
Ботака-Иобома
6
Ушахин
6
Фищенко
55
Карп
50
Голубев
18
Камилов
99
Емельянов
17
Касинтура
75
Жамалетдинов
70
Ортис
3-3-1-1-2
1
Морозов
92
Хайруллов
30
Хабибуллин
5
Морозов
95
Магомадов
7
Герюгов
23
Абазов
22
Рахманов
22
Ефремов
89
Джикия
87
Паскин
6
Ушахин
15
Плиев
15
Плиев
6
Ушахин
50
Голубев
72
Сандрачук
72
Сандрачук
50
Голубев
17
Касинтура
33
Сухов
33
Сухов
17
Касинтура
30
Хабибуллин
13
Цыганцов
13
Цыганцов
30
Хабибуллин
22
Ефремов
8
Рахманов
8
Рахманов
22
Ефремов
5
Морозов
23
Махмутов
23
Махмутов
5
Морозов
87
Паскин
9
Билалов
9
Билалов
87
Паскин
89
Джикия
22
Уридия
22
Уридия
89
Джикия
Остались в запасе
Уфа
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Томаров
60
Владислав Полетаев
ВР
23
Антон Кротов
ЦП
5
Илья Максименков
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
23
Антон Кротов
ЦП
5
Илья Максименков
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Ринат Аитов
Статистика матча Уфа - Волга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Сергей Ядров (Калининград)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцрв (Москва)
Стадион:
Нефтяник
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