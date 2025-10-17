В субботу, 18 октября, в 5-м туре саудовской Про-лиги сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Фат». Игра состоится в Рияде, начало – в 21:00 (мск).

«Аль-Наср»

Команда Жорже Жезеша лидирует в чемпионате, набрав 12 очков. Роналду и компания добыли 4 победы в 4 турах при разнице мячей 14:1.

Последние результаты «Аль-Насра»:

01.10.25 «Аль-Завраа» – «Аль-Наср» – 0:2 ЛЧ Азии;

26.09.25 «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср» – 0:2 Про-лига;

23.09.25 «Джидда» – «Аль-Наср» – 0:4 Кубок.

«Аль-Фат»

«Аль-Фат» набрал 1 очко и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Йенса Густафсона 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 3:7.

Предыдущие результаты «Аль-Фат»:

27.09.25 «Аль-Фат» – «Аль-Кадисия» – 0:1 Про-лига;

24.09.25 «Аль-Джабалайн» – «Аль-Фат» – 1:2 Кубок;

20.09.25 «Аль-Хазем» – «Аль-Фат» – 0:0 Про-лига.

Очные встречи в Про-лиге

26.05.25 «Аль-Фат» – «Аль-Наср» – 3:2;

26.01.25 «Аль-Наср» – «Аль-Фат» – 3:1;

17.02.24 «Аль-Наср» – «Аль-Фат» – 2:1;

25.08.23 «Аль-Фат» – «Аль-Наср» – 0:5;

31.05.23 «Аль-Наср» – «Аль-Фат» – 3:0.

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фат»

«Аль-Наср» подтвердит статус лидера. Команда Жезуша великолепна в обороне и, скорее всего, проведет очередной матч на ноль.