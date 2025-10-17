17 октября 2025 14:47
Аль-Наср - Аль-Фат
В субботу, 18 октября, в 5-м туре саудовской Про-лиги сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Фат». Игра состоится в Рияде, начало – в 21:00 (мск).
«Аль-Наср»
Команда Жорже Жезеша лидирует в чемпионате, набрав 12 очков. Роналду и компания добыли 4 победы в 4 турах при разнице мячей 14:1.
Последние результаты «Аль-Насра»:
- 01.10.25 «Аль-Завраа» – «Аль-Наср» – 0:2 ЛЧ Азии;
- 26.09.25 «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср» – 0:2 Про-лига;
- 23.09.25 «Джидда» – «Аль-Наср» – 0:4 Кубок.
«Аль-Фат»
«Аль-Фат» набрал 1 очко и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Йенса Густафсона 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 3:7.
Предыдущие результаты «Аль-Фат»:
- 27.09.25 «Аль-Фат» – «Аль-Кадисия» – 0:1 Про-лига;
- 24.09.25 «Аль-Джабалайн» – «Аль-Фат» – 1:2 Кубок;
- 20.09.25 «Аль-Хазем» – «Аль-Фат» – 0:0 Про-лига.
Очные встречи в Про-лиге
- 26.05.25 «Аль-Фат» – «Аль-Наср» – 3:2;
- 26.01.25 «Аль-Наср» – «Аль-Фат» – 3:1;
- 17.02.24 «Аль-Наср» – «Аль-Фат» – 2:1;
- 25.08.23 «Аль-Фат» – «Аль-Наср» – 0:5;
- 31.05.23 «Аль-Наср» – «Аль-Фат» – 3:0.
Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фат»
«Аль-Наср» подтвердит статус лидера. Команда Жезуша великолепна в обороне и, скорее всего, проведет очередной матч на ноль.
- Прогноз – Ф1 (-2) с кф. 1.83.
- Прогноз на точный счет – 3:0 с кф. 9.50.
