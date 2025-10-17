Введите ваш ник на сайте
«Бернли» - «Лидс»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 2.26

17 октября 2025 14:15
Бернли - Лидс
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
18 октября 2025 года в 17:00 состоится поединок 8-го тура английской Премьер-Лиги. На стадионе «Терф Мур» «Бернли» будет принимать «Лидс» Даниэля Фарке.

«Бернли»

Возвращение «Бернли» в АПЛ оказалось нелeгким испытанием для команды Скотта Паркера. «Кларетовые» набрали всего 4 очка в первых семи матчах, застряв в зоне вылета. Недавнее поражение от «Астон Виллы» ярко иллюстрирует их проблемы: «Бернли» упустил преимущество из-за провалов в обороне, которая (по идеи) должна считаться их визитной карточкой.

Ставка Паркера на защиту рушится из-за индивидуальных ошибок и уязвимости при стандартных положениях.

Последние три игры:

  • Астон Вилла – Бернли 2:1
  • Ман Сити – Бернли 5:1
  • Бернли – Кардифф 1:2 (Кубок Лиги)

«Лидс»

«Павлины» выглядят получше своего ближайшего оппонента. Сейчас «Лидс» на 4 очка возвышается над зоной вылета в Чемпионшип и пока оправдывает предсезонные прогнозы. Многие эксперты считали, что «Лидс» как никто другой из клубов, вернувшихся в АПЛ, способен закрепиться в элите английского футбола.

Последние три игры:

  • Лидс – Тоттенхэм 1:2
  • Лидс – Борнмут 2:2
  • Вулверхэмптон – Лидс 1:3

Очные встречи

  • Бернли – Лидс 0:0
  • Лидс – Бернли 0:1
  • Лидс – Бернли 3:1

Прогноз на матч «Бернли» – «Лидс»

«Кларетовым» критически важно зацепиться за очки в домашней игре с потенциальным конкурентом. Подопечные Паркера могут добиться своего, особенно если будут работать также внимательно, как в недавнем поединке с «Ливерпулем» (не считая самой концовки).

Прогноз: победа «Бернли» с форой 0, коэффициент – 2.26. Прогноз на счет – 1:0, 1:1.

2.26
Победа «Бернли» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Лидс Бернли
