17 октября 2025 13:25
Спартак - Ростов
18 окт. 2025, суббота 15:15 | Россия. Премьер-лига, 12 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 15:15 (мск).
«Спартак»
Команда Деяна Станковича располагается на 6-й позиции в РПЛ, набрав 18 очков. «Спартак» добыл 5 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 19:17.
Последние результаты «Спартака»:
- 05.10.25 ЦСКА – «Спартак» – 3:2 РПЛ;
- 01.10.25 «Пари НН» – «Спартак» – 1:2 Кубок России;
- 28.09.25 «Спартак» – «Пари НН» – 3:0 РПЛ.
«Ростов»
«Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Джонатана Альбы добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 9:12.
Предыдущие результаты «Ростова»:
- 05.10.25 «Оренбург» – «Ростов» – 0:1 РПЛ;
- 02.10.25 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;
- 27.09.25 «Ростов» – «Краснодар» – 0:0 РПЛ.
Очные встречи
- 18.09.25 «Спартак» – «Ростов» – 1:2 Кубок России;
- 30.07.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:2 Кубок России;
- 15.05.25 «Спартак» – «Ростов» – 1:2 Кубок России;
- 06.04.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:3 РПЛ;
- 27.11.24 «Ростов» – «Спартак» – 2:1 Кубок России.
Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»
Команды строго чередуют победы в очных встречах за последний год.
- Прогноз – П1 с кф. 1.60.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб