В субботу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 15:15 (мск).

«Спартак»

Команда Деяна Станковича располагается на 6-й позиции в РПЛ, набрав 18 очков. «Спартак» добыл 5 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 19:17.

Последние результаты «Спартака»:

05.10.25 ЦСКА – «Спартак» – 3:2 РПЛ;

01.10.25 «Пари НН» – «Спартак» – 1:2 Кубок России;

28.09.25 «Спартак» – «Пари НН» – 3:0 РПЛ.

«Ростов»

«Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Джонатана Альбы добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 9:12.

Предыдущие результаты «Ростова»:

05.10.25 «Оренбург» – «Ростов» – 0:1 РПЛ;

02.10.25 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;

27.09.25 «Ростов» – «Краснодар» – 0:0 РПЛ.

Очные встречи

18.09.25 «Спартак» – «Ростов» – 1:2 Кубок России;

30.07.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:2 Кубок России;

15.05.25 «Спартак» – «Ростов» – 1:2 Кубок России;

06.04.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:3 РПЛ;

27.11.24 «Ростов» – «Спартак» – 2:1 Кубок России.

Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»

Команды строго чередуют победы в очных встречах за последний год.