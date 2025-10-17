Введите ваш ник на сайте
«Спартак» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.60

17 октября 2025 13:25
Спартак - Ростов
18 окт. 2025, суббота 15:15 | Россия. Премьер-лига, 12 тур
1.60
Победа «Спартака»
В субботу, 18 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 15:15 (мск).

«Спартак»

Команда Деяна Станковича располагается на 6-й позиции в РПЛ, набрав 18 очков. «Спартак» добыл 5 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 19:17.

Последние результаты «Спартака»:

  • 05.10.25 ЦСКА – «Спартак» – 3:2 РПЛ;
  • 01.10.25 «Пари НН» – «Спартак» – 1:2 Кубок России;
  • 28.09.25 «Спартак» – «Пари НН» – 3:0 РПЛ.

«Ростов»

«Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Джонатана Альбы добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 9:12.

Предыдущие результаты «Ростова»:

  • 05.10.25 «Оренбург» – «Ростов» – 0:1 РПЛ;
  • 02.10.25 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;
  • 27.09.25 «Ростов» – «Краснодар» – 0:0 РПЛ.

Очные встречи

  • 18.09.25 «Спартак» – «Ростов» – 1:2 Кубок России;
  • 30.07.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:2 Кубок России;
  • 15.05.25 «Спартак» – «Ростов» – 1:2 Кубок России;
  • 06.04.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:3 РПЛ;
  • 27.11.24 «Ростов» – «Спартак» – 2:1 Кубок России.

Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»

Команды строго чередуют победы в очных встречах за последний год.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.60.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.

1.60
Победа «Спартака»
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
