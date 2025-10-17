Введите ваш ник на сайте
«Рух» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 2.08

17 октября 2025 10:38
Рух - Кривбасс
18 окт. 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Кривбасса»
Сделать ставку

На «Арене Львов» 18 октября пройдeт матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, где «Рух» примет «Кривбасс». Хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, а гости продолжают борьбу за лидерство, демонстрируя результативную игру в атаке.

«Рух»

После восьми туров команда из Львова набрала всего 6 очков и находится на 14-м месте. Последний матч получился удачным – победа над «Колосом» (2:0), что позволило немного улучшить настроение после череды поражений. Главный актив команды – быстрые контратаки и стандарты, но при этом оборона часто даeт сбои. За пять последних встреч «Рух» забил 5 мячей и пропустил 6.Домашние результаты остаются проблемой: команда проиграла четыре последних матча на своeм поле. Однако в атаке стал заметен прогресс – Вилфрид Фаал набрал хорошую форму, забив 4 гола за 10 игр.

«Кривбасс»

Гости идут третьими с 16 очками после восьми туров и проводят стабильный отрезок. Команда не проигрывает в трeх матчах подряд, а в прошлом туре обыграла «Кудровку» (3:1). «Кривбасс» играет в яркий атакующий футбол, много использует фланги и прессинг на чужой половине.Лидером нападения остаeтся Егор Твердохлиб – 6 голов в 10 матчах. При этом оборона не всегда надeжна: 7 пропущенных за 5 матчей. На выезде команда действует уверенно, часто навязывая сопернику высокий темп и создавая моменты через быстрые розыгрыши.

Факты о командах

«Рух»

  • Проигрывает в 4 последних домашних матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних встреч
  • В среднем: 1.0 забитого и 1.2 пропущенного за матч
  • Улучшил результативность после серии неудач

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.8 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч
  • Идeт в тройке лидеров чемпионата

Личные встречи
33% (2)
50% (3)
17% (1)
7
Забитых мячей
5
1.17
В среднем за матч
0.83
3:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
02.05.2025
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кривбасс
1 : 1
04.11.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Рух
1 : 1
13.04.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
1 : 3
01.10.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
1 : 0
14.05.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Рух
2 : 1
06.11.2022
Кривбасс
Показать все

Прогноз на матч «Рух» – «Кривбасс»

Форма команд говорит в пользу гостей. «Кривбасс» стабильно реализует моменты и уверенно действует на чужом поле, тогда как «Рух» испытывает трудности с обороной. Однако хозяева в последних матчах прибавили в атаке и наверняка постараются навязать борьбу.Встреча обещает быть открытой – обе команды любят атаковать, и голы возможны с обеих сторон. Но класс и баланс в игре «Кривбасса» делают его фаворитом этого матча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.08
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.85

2.08
Победа «Кривбасса»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Кривбасс Рух
