На «Арене Львов» 18 октября пройдeт матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, где «Рух» примет «Кривбасс». Хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, а гости продолжают борьбу за лидерство, демонстрируя результативную игру в атаке.

«Рух»

После восьми туров команда из Львова набрала всего 6 очков и находится на 14-м месте. Последний матч получился удачным – победа над «Колосом» (2:0), что позволило немного улучшить настроение после череды поражений. Главный актив команды – быстрые контратаки и стандарты, но при этом оборона часто даeт сбои. За пять последних встреч «Рух» забил 5 мячей и пропустил 6.Домашние результаты остаются проблемой: команда проиграла четыре последних матча на своeм поле. Однако в атаке стал заметен прогресс – Вилфрид Фаал набрал хорошую форму, забив 4 гола за 10 игр.

«Кривбасс»

Гости идут третьими с 16 очками после восьми туров и проводят стабильный отрезок. Команда не проигрывает в трeх матчах подряд, а в прошлом туре обыграла «Кудровку» (3:1). «Кривбасс» играет в яркий атакующий футбол, много использует фланги и прессинг на чужой половине.Лидером нападения остаeтся Егор Твердохлиб – 6 голов в 10 матчах. При этом оборона не всегда надeжна: 7 пропущенных за 5 матчей. На выезде команда действует уверенно, часто навязывая сопернику высокий темп и создавая моменты через быстрые розыгрыши.

Факты о командах

«Рух»

Проигрывает в 4 последних домашних матчах

Забивает в 4 из 5 последних встреч

В среднем: 1.0 забитого и 1.2 пропущенного за матч

Улучшил результативность после серии неудач

«Кривбасс»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 1.8 гола за игру

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Идeт в тройке лидеров чемпионата

Прогноз на матч «Рух» – «Кривбасс»

Форма команд говорит в пользу гостей. «Кривбасс» стабильно реализует моменты и уверенно действует на чужом поле, тогда как «Рух» испытывает трудности с обороной. Однако хозяева в последних матчах прибавили в атаке и наверняка постараются навязать борьбу.Встреча обещает быть открытой – обе команды любят атаковать, и голы возможны с обеих сторон. Но класс и баланс в игре «Кривбасса» делают его фаворитом этого матча.

Рекомендованные ставки