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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Кривбасс
Рух - Кривбасс: обзор матча 02 мая 2025
Рух
02.05.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Кривбасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Кривбасс
89'
Замена
В. Мулик
️️️️
Д. Соса
Замена
Р. Дидык
️️️️
Д. Пидгурский
84'
Замена
A. Zalypka
️️️️
Я. Карабин
84'
67'
Замена
М. Лунев
️️️️
Е. Твердохлеб
Замена
Y. Tlumak
️️️️
В. Рунич
62'
46'
Замена
М. Задерака
️️️️
И. Дибанго
46'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
А. Микитишин
Желтая карточка
А. Рябов
40'
Желтая карточка
А. Китела
39'
24'
Желтая карточка
А. Романчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
23
Хрвое Илич
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
10
Остап Притула
АП
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
25
Горин
75
Китела
6
Пидгурский
19
Карабин
16
Рябов
19
Пастух
11
Рунич
23
Бабукарра
3-1-3-3
30
Клищук
17
Кузик
3
Романчук
25
Дибанго
11
Вакулко
77
Понедельник
23
Илич
7
Микитишин
7
Соса
27
Юрчек
9
Твердохлеб
6
Пидгурский
29
Дидык
29
Дидык
6
Пидгурский
19
Карабин
33
33
19
Карабин
11
Рунич
20
20
11
Рунич
25
Дибанго
20
Задерака
20
Задерака
25
Дибанго
9
Твердохлеб
14
Лунев
14
Лунев
9
Твердохлеб
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
7
Соса
24
Мулик
24
Мулик
7
Соса
Остались в запасе
Рух
Кривбасс
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
93
Виталий Роман
ПЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
93
Виталий Роман
ПЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Рух - Кривбасс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Скиф
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