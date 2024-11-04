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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Рух
Кривбасс - Рух: обзор матча 04 ноября 2024
Кривбасс
04.11.2024, понедельник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Рух
48'
М. Задерака
36'
Я. Карабин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Рух
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
82'
74'
Замена
Ю. Климчук
️️️️
И. Краснопир
Замена
О. Кожушко
️️️️
А. Микитишин
71'
65'
Замена
В. Рунич
️️️️
И. Квасница
65'
Замена
О. Притула
️️️️
О. Федор
Замена
Е. Твердохлеб
️️️️
Ю. Вакулко
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Задерака
Пас отдал
Д. Соса
48'
39'
Желтая карточка
Р. Дидык
36'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карабин
Пас отдал
А. Сыч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
23
Хрвое Илич
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
10
Остап Притула
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Клищук
14
Драмбаев
17
Кузик
25
Бандейра
8
Бизимана
23
Илич
11
Вакулко
7
Микитишин
77
Понедельник
20
Задерака
7
Соса
3-2-3-1-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
5
Сыч
6
Пидгурский
19
Пастух
19
Карабин
27
Федор
11
Квасница
95
Краснопир
11
Вакулко
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
11
Вакулко
7
Микитишин
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Микитишин
27
Федор
10
Притула
10
Притула
27
Федор
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
95
Краснопир
70
Климчук
70
Климчук
95
Краснопир
Остались в запасе
Кривбасс
Рух
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Кривбасс - Рух
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Kozyryatsky Maksym, Ukraine
Стадион:
Металлург
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