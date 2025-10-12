Узбекистан – Уругвай: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.84

13 октября на стадионе в Ташкенте сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против Уругвая. Для хозяев это важный экзамен перед решающими играми азиатской квалификации, а для гостей – возможность проверить глубину состава и наиграть альтернативные сочетания перед возобновлением отбора в Южной Америке.

Узбекистан

Сборная Узбекистана демонстрирует уверенную и зрелую игру. Команда не проигрывает уже семь матчей подряд, включая победу над Кувейтом (2:0) в последней встрече. Подопечные действуют организованно, грамотно выстраивают игру в обороне и используют быстрые фланговые переходы.За последние пять матчей Узбекистан забил восемь голов и пропустил лишь два. Средняя результативность – 1,6 гола за игру при надeжной защите, которая допускает всего 0,4 пропущенных мяча в среднем. В трeх последних встречах команда не позволила соперникам отличиться, и этот факт подтверждает стабильность обороны. Особое внимание стоит уделить центру поля – именно там узбеки часто выигрывают единоборства и начинают свои атаки.

Уругвай

Сборная Уругвая находится в отличной форме. Команда не проигрывает в четырeх подряд матчах, а в последнем поединке минимально обыграла Доминиканскую Республику (1:0). Южноамериканцы традиционно полагаются на дисциплинированную оборону и быстрые вертикальные атаки.За пять последних игр Уругвай забил шесть мячей и пропустил всего два. Средняя результативность – 1,2 гола за матч, а защита действует почти безупречно: лишь 0,4 пропущенных за игру. Отдельно стоит отметить, что в четырeх последних встречах команда не позволила соперникам поразить ворота, демонстрируя надeжность при стандартах и плотное давление в середине поля.

Факты о командах

Узбекистан

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Не пропускает в 3 последних играх

Средняя результативность – 1,6 гола за матч

Пропускает в среднем 0,4 мяча за игру

Уругвай

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Не пропускает в 4 последних встречах

Средняя результативность – 1,2 гола за игру

Пропускает в среднем 0,4 мяча за матч

Прогноз на матч Узбекистан – Уругвай

Матч обещает быть упорным и насыщенным борьбой в центре поля. Обе команды находятся в хорошей форме и отличаются надeжной игрой в обороне. Узбекистан на своем поле, как правило, действует смело и стремится контролировать мяч, но против сборной уровня Уругвая это будет сложнее. Гости, обладая более высоким классом и опытом, способны навязать тактическое давление и использовать ошибки хозяев.Обе сборные редко играют результативно, предпочитая строгость в защите атакующим авантюрам. В таком матче вероятность большого количества голов невелика. Скорее всего, решающим станет один точный удар или стандарт. Уругвай имеет больше шансов на победу за счeт индивидуального мастерства и умения играть прагматично против команд, ставящих на дисциплину.

