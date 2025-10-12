Введите ваш ник на сайте
Узбекистан – Уругвай: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.84

12 октября 2025 8:09
Узбекистан - Уругвай
13 окт. 2025, понедельник 15:45 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.84
Победа Уругвая
Сделать ставку

13 октября на стадионе в Ташкенте сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против Уругвая. Для хозяев это важный экзамен перед решающими играми азиатской квалификации, а для гостей – возможность проверить глубину состава и наиграть альтернативные сочетания перед возобновлением отбора в Южной Америке.

Узбекистан

Сборная Узбекистана демонстрирует уверенную и зрелую игру. Команда не проигрывает уже семь матчей подряд, включая победу над Кувейтом (2:0) в последней встрече. Подопечные действуют организованно, грамотно выстраивают игру в обороне и используют быстрые фланговые переходы.За последние пять матчей Узбекистан забил восемь голов и пропустил лишь два. Средняя результативность – 1,6 гола за игру при надeжной защите, которая допускает всего 0,4 пропущенных мяча в среднем. В трeх последних встречах команда не позволила соперникам отличиться, и этот факт подтверждает стабильность обороны. Особое внимание стоит уделить центру поля – именно там узбеки часто выигрывают единоборства и начинают свои атаки.

Уругвай

Сборная Уругвая находится в отличной форме. Команда не проигрывает в четырeх подряд матчах, а в последнем поединке минимально обыграла Доминиканскую Республику (1:0). Южноамериканцы традиционно полагаются на дисциплинированную оборону и быстрые вертикальные атаки.За пять последних игр Уругвай забил шесть мячей и пропустил всего два. Средняя результативность – 1,2 гола за матч, а защита действует почти безупречно: лишь 0,4 пропущенных за игру. Отдельно стоит отметить, что в четырeх последних встречах команда не позволила соперникам поразить ворота, демонстрируя надeжность при стандартах и плотное давление в середине поля.

Факты о командах

Узбекистан

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • Средняя результативность – 1,6 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0,4 мяча за игру

Уругвай

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Не пропускает в 4 последних встречах
  • Средняя результативность – 1,2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0,4 мяча за матч

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Уругвай
3 : 0
08.06.2018
Узбекистан

Прогноз на матч Узбекистан – Уругвай

Матч обещает быть упорным и насыщенным борьбой в центре поля. Обе команды находятся в хорошей форме и отличаются надeжной игрой в обороне. Узбекистан на своем поле, как правило, действует смело и стремится контролировать мяч, но против сборной уровня Уругвая это будет сложнее. Гости, обладая более высоким классом и опытом, способны навязать тактическое давление и использовать ошибки хозяев.Обе сборные редко играют результативно, предпочитая строгость в защите атакующим авантюрам. В таком матче вероятность большого количества голов невелика. Скорее всего, решающим станет один точный удар или стандарт. Уругвай имеет больше шансов на победу за счeт индивидуального мастерства и умения играть прагматично против команд, ставящих на дисциплину.

Рекомендованные ставки

  • Победа Уругвая – коэффициент 1.84
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.77

1.84
Победа Уругвая
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Уругвай Узбекистан
Рекомендуем
