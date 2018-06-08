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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Узбекистан
Уругвай - Узбекистан: обзор матча 08 июня 2018
Уругвай
08.06.2018, пятница, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уругвай - Узбекистан
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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