«Алания» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.75

04 октября 2025 11:04
Алания - Динамо-2
05 окт. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Алании»
Сделать ставку

5 октября в рамках 12 тура Второй лиги А во Владикавказе «Алания» сыграет против «Динамо-2 Москва». Обе команды проводят неровный сезон, испытывая проблемы в обороне, однако разница в стабильности игры и результативности делает хозяев очевидным фаворитом встречи.

«Алания»

Команда провела неоднозначную серию матчей, чередуя победы и поражения. Последний успех – домашняя победа 2:1 над «Динамо Киров» – позволил немного выровнять турнирное положение. В последних пяти матчах «Алания» забила 5 мячей и пропустила 10, демонстрируя зависимость от ошибок в обороне. Однако при этом атака регулярно находит пути к воротам соперников – команда забивает в шести из восьми последних матчей.

Ключевая проблема – организация игры при оборонительных стандартах: 7 пропущенных подряд матчей и 2 гола в среднем за игру указывают на уязвимость в штрафной зоне. Тем не менее, дома владикавказцы выглядят лучше, стараются играть первым номером и часто создают давление на флангах.

«Динамо-2 Москва»

Молодeжный состав московского клуба испытывает серьeзные сложности в выездных встречах. Команда не выигрывает в семи последних гостевых матчах Второй лиги А, пропуская в среднем 2,2 мяча за игру. В последних пяти встречах «Динамо-2» забило лишь трижды, что отражает проблемы с реализацией моментов.

Основная уязвимость динамовцев – неустойчивость линии обороны. Команда регулярно допускает ошибки при контратаках и не справляется с навесами. Однако нельзя не отметить, что даже при слабых результатах москвичи стараются действовать активно впереди, что нередко приводит к открытым матчам.

Факты о командах

«Алания»

  • Победа 2:1 над «Динамо Киров» в последнем туре
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Динамо-2 Москва»

  • Победа 2:1 над «Машук-КМВ» в прошлом туре
  • В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 7 гостевых матчах подряд
  • Пропускает в 7 матчах кряду

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Алания
0 : 0
05.10.2025
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Динамо-2
0 : 0
10.08.2025
Алания

Прогноз на матч «Алания» – «Динамо-2 Москва»

Обе команды допускают много ошибок в обороне, но «Алания» выглядит убедительнее в атаке и имеет больше шансов использовать слабые стороны гостей. При родных трибунах владикавказцы, как правило, действуют смелее и эффективнее, а «Динамо-2» традиционно слабо играет на выезде. Вероятнее всего, хозяева возьмут инициативу с первых минут и смогут реализовать несколько голевых моментов. Оптимальный вариант – ставка на победу «Алании», а для подстраховки подойдeт вариант с тоталом, поскольку обе стороны часто играют результативно.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Алании» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.75
Победа «Алании»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо-2 Алания
Рекомендуем
