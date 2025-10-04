5 октября в рамках 12 тура Второй лиги А во Владикавказе «Алания» сыграет против «Динамо-2 Москва». Обе команды проводят неровный сезон, испытывая проблемы в обороне, однако разница в стабильности игры и результативности делает хозяев очевидным фаворитом встречи.

«Алания»

Команда провела неоднозначную серию матчей, чередуя победы и поражения. Последний успех – домашняя победа 2:1 над «Динамо Киров» – позволил немного выровнять турнирное положение. В последних пяти матчах «Алания» забила 5 мячей и пропустила 10, демонстрируя зависимость от ошибок в обороне. Однако при этом атака регулярно находит пути к воротам соперников – команда забивает в шести из восьми последних матчей.

Ключевая проблема – организация игры при оборонительных стандартах: 7 пропущенных подряд матчей и 2 гола в среднем за игру указывают на уязвимость в штрафной зоне. Тем не менее, дома владикавказцы выглядят лучше, стараются играть первым номером и часто создают давление на флангах.

«Динамо-2 Москва»

Молодeжный состав московского клуба испытывает серьeзные сложности в выездных встречах. Команда не выигрывает в семи последних гостевых матчах Второй лиги А, пропуская в среднем 2,2 мяча за игру. В последних пяти встречах «Динамо-2» забило лишь трижды, что отражает проблемы с реализацией моментов.

Основная уязвимость динамовцев – неустойчивость линии обороны. Команда регулярно допускает ошибки при контратаках и не справляется с навесами. Однако нельзя не отметить, что даже при слабых результатах москвичи стараются действовать активно впереди, что нередко приводит к открытым матчам.

Факты о командах

«Алания»

Победа 2:1 над «Динамо Киров» в последнем туре

В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Динамо-2 Москва»

Победа 2:1 над «Машук-КМВ» в прошлом туре

В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 7 гостевых матчах подряд

Пропускает в 7 матчах кряду

Личные встречи 0% (0) 100% (2) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур Алания 0 : 0 Динамо-2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур Динамо-2 0 : 0 Алания

Прогноз на матч «Алания» – «Динамо-2 Москва»

Обе команды допускают много ошибок в обороне, но «Алания» выглядит убедительнее в атаке и имеет больше шансов использовать слабые стороны гостей. При родных трибунах владикавказцы, как правило, действуют смелее и эффективнее, а «Динамо-2» традиционно слабо играет на выезде. Вероятнее всего, хозяева возьмут инициативу с первых минут и смогут реализовать несколько голевых моментов. Оптимальный вариант – ставка на победу «Алании», а для подстраховки подойдeт вариант с тоталом, поскольку обе стороны часто играют результативно.

Рекомендованные ставки