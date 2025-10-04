5 октября в 7-м туре АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». Игра состоится в Ньюкасле, начало – в 16:00 (мск).

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау находится на 15-й позиции, набрав 6 очков. «Ньюкасл» добыл 1 победу, 3 ничьих и потерпел 2 поражения, разница мячей – 4:5.

Последние результаты «Ньюкасла»:

01.10.25 «Юнион» – «Ньюкасл» – 0:4 ЛЧ;

28.09.25 «Ньюкасл» – «Арсенал» – 1:2 АПЛ;

24.09.25 «Ньюкасл» – «Брэдфорд» – 4:1 Кубок лиги.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем» набрал 5 очков и занимает 17-е место. Подопечные Анже Постекоглу добыли 1 победу, 2 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 5:10.

Предыдущие результаты «Ноттингема»:

02.10.25 «НФ» – «Мидтьюланд» – 2:3 Лига Европы;

27.09.25 «НФ» – «Сандерленд» – 0:1 АПЛ;

24.09.25 «Бетис» – «НФ» – 2:2 Лига Европы.

Очные встречи

23.02.25 «Ньюкасл» – «НФ» – 4:3;

10.11.24 «НФ» – «Ньюкасл» – 1:3;

28.08.24 «НФ» – «Ньюкасл» – 1:1, пен. 3:4;

10.02.24 «НФ» – «Ньюкасл» – 2:3;

26.12.23 «Ньюкасл» – «НФ» – 1:3.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»

Назначени Постекоглу пока не помогает «лесникам» – 4 поражения и 2 ничьих в 6 матчах. Теперь команде предстоит тяжелейший выезд в «Ньюкасл», откуда «Арсенал» в прошлом туре чудом увез 3 очка.

Прогнозы: