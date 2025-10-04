Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.55

04 октября 2025 9:34
Ньюкасл - Ноттингем Форест
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку

5 октября в 7-м туре АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». Игра состоится в Ньюкасле, начало – в 16:00 (мск).

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау находится на 15-й позиции, набрав 6 очков. «Ньюкасл» добыл 1 победу, 3 ничьих и потерпел 2 поражения, разница мячей – 4:5.

Последние результаты «Ньюкасла»:

  • 01.10.25 «Юнион» – «Ньюкасл» – 0:4 ЛЧ;
  • 28.09.25 «Ньюкасл» – «Арсенал» – 1:2 АПЛ;
  • 24.09.25 «Ньюкасл» – «Брэдфорд» – 4:1 Кубок лиги.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем» набрал 5 очков и занимает 17-е место. Подопечные Анже Постекоглу добыли 1 победу, 2 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 5:10.

Предыдущие результаты «Ноттингема»:

  • 02.10.25 «НФ» – «Мидтьюланд» – 2:3 Лига Европы;
  • 27.09.25 «НФ» – «Сандерленд» – 0:1 АПЛ;
  • 24.09.25 «Бетис» – «НФ» – 2:2 Лига Европы.

Очные встречи

  • 23.02.25 «Ньюкасл» – «НФ» – 4:3;
  • 10.11.24 «НФ» – «Ньюкасл» – 1:3;
  • 28.08.24 «НФ» – «Ньюкасл» – 1:1, пен. 3:4;
  • 10.02.24 «НФ» – «Ньюкасл» – 2:3;
  • 26.12.23 «Ньюкасл» – «НФ» – 1:3.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»

Назначени Постекоглу пока не помогает «лесникам» – 4 поражения и 2 ничьих в 6 матчах. Теперь команде предстоит тяжелейший выезд в «Ньюкасл», откуда «Арсенал» в прошлом туре чудом увез 3 очка.

Прогнозы:

  • П1 с кф. 1.55.
  • Точный счет 3:1 с кф. 12.00.

1.55
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Ньюкасл
Рекомендуем
18+
