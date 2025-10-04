5 октября в 7-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Бернли». Матч пройдет в Бирмингеме, начало – в 16:00 (мск).

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери набрала 6 очков и находится на 16-й позиции. «Астон Вилла» добыла 1 победу, 3 ничьих и потерпела 2 поражения, разница мячей – 4:6.

Последние результаты «Астон Виллы»:

02.10.25 «Фейеноорд» – «АВ» – 0:2 ЛЕ;

28.09.25 «АВ» – «Фулхэм» – 2:1 АПЛ;

25.09.25 «АВ» – «Болонья» – 1:0 ЛЕ.

«Бернли»

«Бернли» набрал 4 очка и занимает 18-е место. Подопечные Скотта Паркера добыли 1 победу, 1 ничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 6:13.

Предыдущие результаты «Бернли»:

27.09.25 «Мачестер Сити» – «Бернли» – 5:1 АПЛ;

23.09.25 «Бернли» – «Кардифф» – 1:2 Кубок лиги;

20.09.25 «Бернли» – «Ноттигем Форест» – 1:1.

Очные встречи в АПЛ

30.12.23 «АВ» – «Бернли» – 3:2;

27.08.23 «Бернли» – «АВ» – 1:3;

19.05.22 «АВ» – «Бернли» – 1:1;

07.05.22 «Бернли» – «АВ» – 1:3;

27.01.21 «Бернли» – «АВ» – 3:2.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Бернли»

Команда Эмери раскочегарилась. После провального старта бирмингемцы добыли 3 победы подряд. «Бернли» пока оправдывает статус одного из аутсайдеров сезона и вряд ли устоит на «Вилла Парк».

Прогнозы: