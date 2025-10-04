Введите ваш ник на сайте
«Астон Вилла» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.60

04 октября 2025 9:41
Астон Вилла - Бернли
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
1.60
Победа «Астон Виллы»
5 октября в 7-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Бернли». Матч пройдет в Бирмингеме, начало – в 16:00 (мск).

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери набрала 6 очков и находится на 16-й позиции. «Астон Вилла» добыла 1 победу, 3 ничьих и потерпела 2 поражения, разница мячей – 4:6.

Последние результаты «Астон Виллы»:

  • 02.10.25 «Фейеноорд» – «АВ» – 0:2 ЛЕ;
  • 28.09.25 «АВ» – «Фулхэм» – 2:1 АПЛ;
  • 25.09.25 «АВ» – «Болонья» – 1:0 ЛЕ.

«Бернли»

«Бернли» набрал 4 очка и занимает 18-е место. Подопечные Скотта Паркера добыли 1 победу, 1 ничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 6:13.

Предыдущие результаты «Бернли»:

  • 27.09.25 «Мачестер Сити» – «Бернли» – 5:1 АПЛ;
  • 23.09.25 «Бернли» – «Кардифф» – 1:2 Кубок лиги;
  • 20.09.25 «Бернли» – «Ноттигем Форест» – 1:1.

Очные встречи в АПЛ

  • 30.12.23 «АВ» – «Бернли» – 3:2;
  • 27.08.23 «Бернли» – «АВ» – 1:3;
  • 19.05.22 «АВ» – «Бернли» – 1:1;
  • 07.05.22 «Бернли» – «АВ» – 1:3;
  • 27.01.21 «Бернли» – «АВ» – 3:2.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Бернли»

Команда Эмери раскочегарилась. После провального старта бирмингемцы добыли 3 победы подряд. «Бернли» пока оправдывает статус одного из аутсайдеров сезона и вряд ли устоит на «Вилла Парк».

Прогнозы:

  • П1 с кф. 1.60.
  • Точный счет 2:0 с кф. 7.00.

1.60
Победа «Астон Виллы»
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Бернли Астон Вилла
