04 октября 2025 9:41
Астон Вилла - Бернли
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 7 турПерейти в онлайн матча
5 октября в 7-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Бернли». Матч пройдет в Бирмингеме, начало – в 16:00 (мск).
«Астон Вилла»
Команда Унаи Эмери набрала 6 очков и находится на 16-й позиции. «Астон Вилла» добыла 1 победу, 3 ничьих и потерпела 2 поражения, разница мячей – 4:6.
Последние результаты «Астон Виллы»:
- 02.10.25 «Фейеноорд» – «АВ» – 0:2 ЛЕ;
- 28.09.25 «АВ» – «Фулхэм» – 2:1 АПЛ;
- 25.09.25 «АВ» – «Болонья» – 1:0 ЛЕ.
«Бернли»
«Бернли» набрал 4 очка и занимает 18-е место. Подопечные Скотта Паркера добыли 1 победу, 1 ничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 6:13.
Предыдущие результаты «Бернли»:
- 27.09.25 «Мачестер Сити» – «Бернли» – 5:1 АПЛ;
- 23.09.25 «Бернли» – «Кардифф» – 1:2 Кубок лиги;
- 20.09.25 «Бернли» – «Ноттигем Форест» – 1:1.
Очные встречи в АПЛ
- 30.12.23 «АВ» – «Бернли» – 3:2;
- 27.08.23 «Бернли» – «АВ» – 1:3;
- 19.05.22 «АВ» – «Бернли» – 1:1;
- 07.05.22 «Бернли» – «АВ» – 1:3;
- 27.01.21 «Бернли» – «АВ» – 3:2.
Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Бернли»
Команда Эмери раскочегарилась. После провального старта бирмингемцы добыли 3 победы подряд. «Бернли» пока оправдывает статус одного из аутсайдеров сезона и вряд ли устоит на «Вилла Парк».
Прогнозы:
- П1 с кф. 1.60.
- Точный счет 2:0 с кф. 7.00.
