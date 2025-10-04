Введите ваш ник на сайте
«Вулверхэмптон» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 2.03

04 октября 2025 9:41
Вулверхэмптон - Брайтон
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
2.03
Победа «Брайтон»
В воскресенье, 5 октября, в 7-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Игра состоится в Вулверхэмптоне, начало – в 16:00 (мск).

«Вулверхэмптон»

Команда Витора Перейры занимает последнее место в АПЛ, набрав 1 очко. «Вулверхэмптон» потерпел 5 поражений при 1 ничьей, разница мячей – 4:13.

Последние результаты «Вулверхэмптона»:

  • 27.09.25 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 1:1 АПЛ;
  • 23.09.25 «Вулверхэмптон» – «Эвертон» – 3:0 Кубок лиги;
  • 20.09.25 «Вулверхэмптон» – «Лидс» – 1:3.

«Брайтон»

«Брайтон» набрал 8 очков и занимает 10-е место. Подопечные Фабиана Хюрцелера добыли 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:9.

Предыдущие результаты «Брайтона»:

  • 27.09.25 «Челси» – «Брайтон» – 1:3 АПЛ;
  • 23.09.25 «Барнсли» – «Брайтон» – 0:6 Кубок лиги;
  • 20.09.25 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 2:2 АПЛ.

Очные встречи

  • 10.05.25 «Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 0:2;
  • 26.10.24 «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 2:2;
  • 18.09.24 «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 3:2;
  • 28.02.24 «Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 1:0;
  • 22.01.24 «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 0:0.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брайтон»

«Вулверхэмптон» в прошлом туре набрал 1-е очко в сезоне и готов развить успех, но «Брайтон» сейчас хорош.

Прогнозы:

  • П2 с кф. 2.03;
  • точный счет 1:2 с кф. 9.00.

2.03
Победа «Брайтон»
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Брайтон Вулверхэмптон
