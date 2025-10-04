04 октября 2025 9:41
Вулверхэмптон - Брайтон
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 7 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 5 октября, в 7-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Игра состоится в Вулверхэмптоне, начало – в 16:00 (мск).
«Вулверхэмптон»
Команда Витора Перейры занимает последнее место в АПЛ, набрав 1 очко. «Вулверхэмптон» потерпел 5 поражений при 1 ничьей, разница мячей – 4:13.
Последние результаты «Вулверхэмптона»:
- 27.09.25 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 1:1 АПЛ;
- 23.09.25 «Вулверхэмптон» – «Эвертон» – 3:0 Кубок лиги;
- 20.09.25 «Вулверхэмптон» – «Лидс» – 1:3.
«Брайтон»
«Брайтон» набрал 8 очков и занимает 10-е место. Подопечные Фабиана Хюрцелера добыли 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:9.
Предыдущие результаты «Брайтона»:
- 27.09.25 «Челси» – «Брайтон» – 1:3 АПЛ;
- 23.09.25 «Барнсли» – «Брайтон» – 0:6 Кубок лиги;
- 20.09.25 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 2:2 АПЛ.
Очные встречи
- 10.05.25 «Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 0:2;
- 26.10.24 «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 2:2;
- 18.09.24 «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 3:2;
- 28.02.24 «Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 1:0;
- 22.01.24 «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 0:0.
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брайтон»
«Вулверхэмптон» в прошлом туре набрал 1-е очко в сезоне и готов развить успех, но «Брайтон» сейчас хорош.
Прогнозы:
- П2 с кф. 2.03;
- точный счет 1:2 с кф. 9.00.
