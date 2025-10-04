04 октября 2025 8:01
Манчестер Юнайтед - Сандерленд
04 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 7 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 4 октября, в 7-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).
«Манчестер Юнайтед»
Команда Рубена Аморима набрала 7 очков и находится на 14-й позиции. «МЮ» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:11.
Последние результаты «МЮ»:
- 27.09.25 «Брентфорд» – «МЮ» – 3:1;
- 20.09.25 «МЮ» – «Челси» – 2:1;
- 14.09.25 «Манчестер Сити» – «МЮ» – 3:0.
«Сандерленд»
«Сандерленд» набрал 11 очков и занимает 5-е место. Подопечные Режиса Ле Бри добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:4.
Предыдущие результаты «Сандерленда»:
- 27.09.25 «Ноттингем Форест» – «Сандерленд» – 0:1;
- 21.09.25 «Сандерленд» – «Астон Вилла» – 1:1;
- 13.09.25 «Кристал Пэлас» – «Сандерленд» – 0:0.
Очные встречи в АПЛ
- 09.04.17 «Сандерленд» – «МЮ» – 0:3;
- 26.12.16 «МЮ» – «Сандерленд» – 3:1;
- 13.02.16 «Сандерленд» – «МЮ» – 2:1;
- 26.09.25 «МЮ» – «Сандерленд» – 3:0;
- 28.02.15 «МЮ» – «Сандерленд» – 2:0.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»
«Сандерленд» стартовал прекрасно, а у «МЮ» будто продолжается прошлый сезон. Поражение может стоить Амориму работы – допустит ли это команда?
- Основной прогноз – х2 с кф. 2.60.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 9.50.
