В субботу, 4 октября, в 7-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).

«Манчестер Юнайтед»

Команда Рубена Аморима набрала 7 очков и находится на 14-й позиции. «МЮ» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:11.

Последние результаты «МЮ»:

27.09.25 «Брентфорд» – «МЮ» – 3:1;

20.09.25 «МЮ» – «Челси» – 2:1;

14.09.25 «Манчестер Сити» – «МЮ» – 3:0.

«Сандерленд»

«Сандерленд» набрал 11 очков и занимает 5-е место. Подопечные Режиса Ле Бри добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:4.

Предыдущие результаты «Сандерленда»:

27.09.25 «Ноттингем Форест» – «Сандерленд» – 0:1;

21.09.25 «Сандерленд» – «Астон Вилла» – 1:1;

13.09.25 «Кристал Пэлас» – «Сандерленд» – 0:0.

Очные встречи в АПЛ

09.04.17 «Сандерленд» – «МЮ» – 0:3;

26.12.16 «МЮ» – «Сандерленд» – 3:1;

13.02.16 «Сандерленд» – «МЮ» – 2:1;

26.09.25 «МЮ» – «Сандерленд» – 3:0;

28.02.15 «МЮ» – «Сандерленд» – 2:0.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»

«Сандерленд» стартовал прекрасно, а у «МЮ» будто продолжается прошлый сезон. Поражение может стоить Амориму работы – допустит ли это команда?