«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 2.60

04 октября 2025 8:01
Манчестер Юнайтед - Сандерленд
04 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
В субботу, 4 октября, в 7-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).

«Манчестер Юнайтед»

Команда Рубена Аморима набрала 7 очков и находится на 14-й позиции. «МЮ» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:11.

Последние результаты «МЮ»:

  • 27.09.25 «Брентфорд» – «МЮ» – 3:1;
  • 20.09.25 «МЮ» – «Челси» – 2:1;
  • 14.09.25 «Манчестер Сити» – «МЮ» – 3:0.

«Сандерленд»

«Сандерленд» набрал 11 очков и занимает 5-е место. Подопечные Режиса Ле Бри добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:4.

Предыдущие результаты «Сандерленда»:

  • 27.09.25 «Ноттингем Форест» – «Сандерленд» – 0:1;
  • 21.09.25 «Сандерленд» – «Астон Вилла» – 1:1;
  • 13.09.25 «Кристал Пэлас» – «Сандерленд» – 0:0.

Очные встречи в АПЛ

  • 09.04.17 «Сандерленд» – «МЮ» – 0:3;
  • 26.12.16 «МЮ» – «Сандерленд» – 3:1;
  • 13.02.16 «Сандерленд» – «МЮ» – 2:1;
  • 26.09.25 «МЮ» – «Сандерленд» – 3:0;
  • 28.02.15 «МЮ» – «Сандерленд» – 2:0.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»

«Сандерленд» стартовал прекрасно, а у «МЮ» будто продолжается прошлый сезон. Поражение может стоить Амориму работы – допустит ли это команда?

  • Основной прогноз – х2 с кф. 2.60.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 9.50.

Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Сандерленд Манчестер Юнайтед
