«Метц» - «Марсель»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 1.78

03 октября 2025 11:37
Метц - Марсель
04 окт. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 7 тур
4 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 7-го тура чемпионата Франции. «Метц» примет одного из лидеров местного футбола – «Олимпик» из Марселя.

«Метц»

«Метц» находится в трудном положении в нижней части турнирной таблицы Лиги 1, где их сезон отмечен слабой обороной и неспособностью превращать ничьи в победы. Команда набрала всего два очка в шести стартовых матчах. С пятью забитыми и тринадцатью пропущенными голами их разница мячей (-8) является одной из худших в лиге.

Последние три игры:

  • Метц – Гавр 0:0
  • Монако – Метц 5:2
  • Метц – Анже 1:1

«Марсель»

В последнем матче «Марсель» одержал важную выездную победу над «Страсбуром» (2:1), показав умение добиваться результата даже в неидеальной игре. Эта победа укрепила их положительную динамику и подтвердила ментальную стойкость, ставшую отличительной чертой команды в этом сезоне.

Разница голов (+7) отражает их атакующий стиль (12 забитых голов) и прогресс в обороне (5 пропущенных).Под руководством Роберто Де Дзерби «Марсель» придерживается динамичного футбола с акцентом на быстрые контратаки и креативность в атаке.

Последние три игры:

  • Марсель – Аякс 4:0
  • Страсбур – Марсель 1:2
  • Марсель – ПСЖ 1:0

Очные встречи

  • Марсель – Метц 1:1
  • Метц – Марсель 2:2
  • Метц – Марсель 1:2

Прогноз на матч «Метц» – «Марсель»

«Провансальцы» явные фавориты и должны без труда набирать три очка в игре с очевидным аутсайдером и «кандидатом» на вылет в Лигу 2. «Марсель» в хорошей форме и готов подтвердить это на практике.

Прогноз: победа «Марселя» с форой -1, кеф – 1.78. Прогноз на счет – 0:3.

Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Марсель Метц
