4 октября 2025 года в 17:15 состоится поединок 8-го тура чемпионата Испании. Неожиданно ставшая аутсайдером «Жирона» попробует набрать очки в матче с «Валенсией».

Каталонцы позорятся в новом сезоне, набрав всего три очка в семи матчах и занимая последнюю, 20-ю строчку Примере. Разница забитых и пропущенных голов (3:16) красноречиво говорит о проблемах команды как в атаке, так и в обороне. Под руководством Мичела «Жирона» не может воспроизвести ту тактическую слаженность, которая ранее была визитной карточкой команды.

Последние три игры:

Жирона – Эспаньол 0:0

Атлетик – Жирона 1:1

Жирона – Леванте 0:4

«Валенсия»

«Валенсия» начала сезон в Примере с переменным успехом, набрав восемь очков в шести матчах и занимая 12-е место.

Выездная статистика команды вызывает тревогу: ни одной победы в трех гостевых матчах, лишь одна ничья при двух поражениях.Карлос Корберан, возглавивший команду, придерживается прагматичного подхода, делая упор на надежность в обороне и быстрые контратаки.

Последние три игры:

Валенсия – Овьедо 1:2

Эспаньол – Валенсия 2:2

Валенсия – Атлетик 2:0

Очные встречи

Жирона – Валенсия 1:1

Валенсия – Жирона 2:0

Валенсия – Жирона 1:3

Прогноз на матч «Жирона» – «Валенсия»

Нестабильность «летучих мышей», особенно в выездных матчах, остается проблемой, что может осложнить задачу в игре против отчаянно нуждающейся в очках «Жироны».

Прогноз: победа «Жироны» с форой 0, коэффициент – 1.74. Прогноз на счет 2:1.