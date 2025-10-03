Введите ваш ник на сайте
«Жирона» - «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 1.74

03 октября 2025 11:00
Жирона - Валенсия
04 окт. 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 8 тур
4 октября 2025 года в 17:15 состоится поединок 8-го тура чемпионата Испании. Неожиданно ставшая аутсайдером «Жирона» попробует набрать очки в матче с «Валенсией».

«Жирона»

Каталонцы позорятся в новом сезоне, набрав всего три очка в семи матчах и занимая последнюю, 20-ю строчку Примере. Разница забитых и пропущенных голов (3:16) красноречиво говорит о проблемах команды как в атаке, так и в обороне. Под руководством Мичела «Жирона» не может воспроизвести ту тактическую слаженность, которая ранее была визитной карточкой команды.

Последние три игры:

  • Жирона – Эспаньол 0:0
  • Атлетик – Жирона 1:1
  • Жирона – Леванте 0:4

«Валенсия»

«Валенсия» начала сезон в Примере с переменным успехом, набрав восемь очков в шести матчах и занимая 12-е место.

Выездная статистика команды вызывает тревогу: ни одной победы в трех гостевых матчах, лишь одна ничья при двух поражениях.Карлос Корберан, возглавивший команду, придерживается прагматичного подхода, делая упор на надежность в обороне и быстрые контратаки.

Последние три игры:

  • Валенсия – Овьедо 1:2
  • Эспаньол – Валенсия 2:2
  • Валенсия – Атлетик 2:0

Очные встречи

  • Жирона – Валенсия 1:1
  • Валенсия – Жирона 2:0
  • Валенсия – Жирона 1:3

Прогноз на матч «Жирона» – «Валенсия»

Нестабильность «летучих мышей», особенно в выездных матчах, остается проблемой, что может осложнить задачу в игре против отчаянно нуждающейся в очках «Жироны».

Прогноз: победа «Жироны» с форой 0, коэффициент – 1.74. Прогноз на счет 2:1.

Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Валенсия Жирона
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
