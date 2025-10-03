4 октября 2025 года в 17:15 состоится поединок 8-го тура чемпионата Испании. Неожиданно ставшая аутсайдером «Жирона» попробует набрать очки в матче с «Валенсией».
«Жирона»
Каталонцы позорятся в новом сезоне, набрав всего три очка в семи матчах и занимая последнюю, 20-ю строчку Примере. Разница забитых и пропущенных голов (3:16) красноречиво говорит о проблемах команды как в атаке, так и в обороне. Под руководством Мичела «Жирона» не может воспроизвести ту тактическую слаженность, которая ранее была визитной карточкой команды.
Последние три игры:
- Жирона – Эспаньол 0:0
- Атлетик – Жирона 1:1
- Жирона – Леванте 0:4
«Валенсия»
«Валенсия» начала сезон в Примере с переменным успехом, набрав восемь очков в шести матчах и занимая 12-е место.
Выездная статистика команды вызывает тревогу: ни одной победы в трех гостевых матчах, лишь одна ничья при двух поражениях.Карлос Корберан, возглавивший команду, придерживается прагматичного подхода, делая упор на надежность в обороне и быстрые контратаки.
Последние три игры:
- Валенсия – Овьедо 1:2
- Эспаньол – Валенсия 2:2
- Валенсия – Атлетик 2:0
Очные встречи
- Жирона – Валенсия 1:1
- Валенсия – Жирона 2:0
- Валенсия – Жирона 1:3
Прогноз на матч «Жирона» – «Валенсия»
Нестабильность «летучих мышей», особенно в выездных матчах, остается проблемой, что может осложнить задачу в игре против отчаянно нуждающейся в очках «Жироны».
Прогноз: победа «Жироны» с форой 0, коэффициент – 1.74. Прогноз на счет 2:1.