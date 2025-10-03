Введите ваш ник на сайте
«Аталанта» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.6

03 октября 2025 9:11
Аталанта - Комо
04 окт. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 6 тур
1.60
Победа «Аталанты» с форой (-1)
4 октября на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо пройдет матч 6 тура Серии А между «Аталантой» и «Комо». Хозяева продолжают демонстрировать результативный футбол, сохраняя статус одной из самых атакующих команд чемпионата, а гости, вернувшиеся в элиту, показывают устойчивость и способность навязывать борьбу даже топ-клубам.

«Аталанта»

Бергамаски уверенно стартовали в сезоне и идут в верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда забила 10 голов, а серия без поражений в Серии А достигла пяти игр. Важной деталью остается их результативность: «Аталанта» забивает в каждом матче турнира на протяжении уже 12 встреч подряд. Однако при сильной атаке команда часто допускает ошибки в обороне – 7 пропущенных голов за пять матчей. Главной фигурой в атаке сейчас является Пашалич, отличившийся дважды.

«Комо»

Новичок Серии А адаптируется достаточно успешно. После пяти туров у команды 8 очков и 8-е место в таблице. Комо не проигрывает в трех последних играх и стабильно забивает – в каждой из последних трех встреч. Дувикас с четырьмя мячами в активе стал главным оружием в атаке. При этом оборона команды показывает неплохую устойчивость, пропустив всего 4 гола за пять игр, но против мощных атакующих соперников могут возникнуть трудности.

Факты о командах

«Аталанта»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Серии А.
  • В среднем: 2.00 забитых, 1.40 пропущенных (последние 5 игр).
  • Забивает в 12 матчах подряд.
  • Победа в 3 из 5 последних матчей.

«Комо»

  • 3 матча без поражений подряд.
  • В среднем: 1.40 забитых, 0.80 пропущенных (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • 8 очков в 5 турах – успешное начало для новичка.

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
5
Забитых мячей
5
1.67
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
1 : 1
04.10.2025
Комо
Италия. Серия А, 22 тур
Комо
1 : 2
25.01.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
2 : 3
24.09.2024
Комо

Прогноз на матч «Аталанта» – «Комо»

Хозяева предстоящей встречи – явный фаворит, обладая более высоким классом и стабильной атакой. «Аталанта» умеет создавать моменты и реализовывать их, а на домашнем стадионе играет особенно мощно. «Комо» же пытается сохранять баланс и показывает достойный уровень сопротивления, однако против команд с атакующим арсеналом их оборона может не выдержать давления. Ожидается, что «Аталанта» продолжит результативную серию, а гости смогут зацепиться за гол в ответ.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аталанты» с форой (-1) – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – коэффициент 2.05

1.60
Победа «Аталанты» с форой (-1)
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Комо Аталанта
