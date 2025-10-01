2 октября 2025 года на стадионе «Арена Петрол» в Целе состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором словенский «Целе» примет греческий АЕК. Ожидается, что матч пройдет в высоком темпе, где обе команды будут стремиться к победе, чтобы занять выгодную позицию в группе.

«Целе»

«Целе» подходит к матчу с хорошей формой, одержав победу в 3 последних матчах. В последних 5 играх команда забила 19 голов (в среднем 3.80 гола за матч) и пропустила 6 голов (в среднем 1.20 гола за матч). В атаке «Целе» выглядит невероятно мощно, что делает их опасными для любого соперника. Однако их защита не всегда стабильно работает, что подтверждается пропущенными голами. В Лиге Конференций команда также забивает в каждом матче, что делает ее отличным атакующим коллективом. На своем стадионе «Целе» будет стремиться укрепить оборону и продолжить свою результативную серию.

АЕК

АЕК также показывает хорошую форму и не проигрывает в 16 последних матчах. В последних 5 играх команда забила 6 голов (в среднем 1.20 гола за матч) и пропустила всего 2 гола (в среднем 0.40 гола за матч). Оборона греческой команды выглядит надежно, и они не пропустили в 3 последних матчах. В атаке АЕК также показывает свою силу, забивая в каждом из последних 4 матчей Лиги Конференций. На выезде они всегда играют с максимальной концентрацией и не оставляют много шансов своим соперникам.

Факты о командах

«Целе»

В последних 5 играх «Целе» забивает в среднем 3.80 гола за игру

В последних 5 играх «Целе» пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Целе» забивает в 30 последних матчах

Побеждает в 3 последних матчах

АЕК

В последних 5 играх «АЕК» забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх «АЕК» пропускает в среднем 0.40 гола за игру

«АЕК» забивает в 11 последних матчах

Не проигрывает в 16 последних матчах

Прогноз на матч «Целе» – АЕК

«Целе» в атаке выглядит великолепно, но их защита не всегда демонстрирует стабильность. В то время как «АЕК» является сильным и организованным соперником, который продемонстрировал отличные результаты в обороне. Они забивают регулярно, но их главная сила – это надежная защита, которая не позволяет соперникам много создавать у их ворот.

Ожидается, что в этом поединке «Целе» будет играть более открыто и агрессивно в атаке, что может привести к большему количеству голов. Однако АЕК имеет достаточно опыта, чтобы нейтрализовать атакующие действия «Целе» и воспользоваться их возможными ошибками в обороне. Этот матч будет напряженным, с высоким шансом на обмен голами, но с небольшим преимуществом у греческой команды благодаря стабильной обороне.

