1 октября в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» «Юнион» примет «Ньюкасл» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Обе команды начали турнир по-разному: бельгийцы уверенно победили ПСВ (3:1), тогда как англичане уступили «Барселоне» (1:2). Встреча обещает быть яркой и напряженной, ведь у каждой стороны есть свои сильные стороны.

«Юнион»

Хозяева пребывают в отличной форме: серия из пяти побед подряд подтверждает стабильность команды. В последних пяти матчах «Юнион» забил 10 голов (среднее – 2.00 за игру) и пропустил всего два. Защита действует надежно, пропуская всего 0.40 гола за матч, а атака выглядит сбалансированной и эффективной. Особенно впечатлила уверенная победа над ПСВ на выезде, которая показала, что бельгийцы способны конкурировать на высоком уровне.

«Ньюкасл»

Англичане пока далеки от оптимальной формы. В последних пяти матчах они забили 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустили 5. Команда показывает надежность в обороне, но атакующая линия действует нестабильно. В Лиге чемпионов «Ньюкасл» проиграл дома «Барселоне» (1:2), а в АПЛ после нулевой ничьей с «Борнмутом» последовало поражение от «Арсенала» (1:2). Впрочем, «сороки» всегда опасны за счет дисциплинированного футбола и умения контролировать темп игры, особенно в гостевых встречах, где у них 4 ничьих подряд в ЛЧ.

Факты о командах

«Юнион»

Побеждает в 5 последних матчах.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Пропускает всего 0.40 гола в среднем за матч.

Отличная серия: команда забивает в каждом из последних 5 матчей.

«Ньюкасл»

Играет вничью в 4 последних гостевых матчах ЛЧ.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч.

Не отличается высокой результативностью в последних встречах.

Прогноз на матч «Юнион» – «Ньюкасл»

Форма «Юниона» выглядит более впечатляющей: команда уверенно забивает и сохраняет ворота в безопасности. Однако «Ньюкасл» умеет играть прагматично и часто уводит очки в гостях, действуя осторожно. Поэтому матч обещает быть плотным и с невысокой результативностью, где решающим может стать один-два эпизода. Бельгийцы имеют все шансы не проиграть, учитывая их уверенность и серию побед. Оптимальными вариантами ставок выглядят ставка на двойной шанс хозяев и низкий тотал.

Рекомендованные ставки