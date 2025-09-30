Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Юнион» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.95

30 сентября 2025 8:00
Юнион СЖ - Ньюкасл
01 окт. 2025, среда 19:45 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
«Юнион» не проиграет (1Х)
Сделать ставку

1 октября в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» «Юнион» примет «Ньюкасл» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Обе команды начали турнир по-разному: бельгийцы уверенно победили ПСВ (3:1), тогда как англичане уступили «Барселоне» (1:2). Встреча обещает быть яркой и напряженной, ведь у каждой стороны есть свои сильные стороны.

«Юнион»

Хозяева пребывают в отличной форме: серия из пяти побед подряд подтверждает стабильность команды. В последних пяти матчах «Юнион» забил 10 голов (среднее – 2.00 за игру) и пропустил всего два. Защита действует надежно, пропуская всего 0.40 гола за матч, а атака выглядит сбалансированной и эффективной. Особенно впечатлила уверенная победа над ПСВ на выезде, которая показала, что бельгийцы способны конкурировать на высоком уровне.

«Ньюкасл»

Англичане пока далеки от оптимальной формы. В последних пяти матчах они забили 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустили 5. Команда показывает надежность в обороне, но атакующая линия действует нестабильно. В Лиге чемпионов «Ньюкасл» проиграл дома «Барселоне» (1:2), а в АПЛ после нулевой ничьей с «Борнмутом» последовало поражение от «Арсенала» (1:2). Впрочем, «сороки» всегда опасны за счет дисциплинированного футбола и умения контролировать темп игры, особенно в гостевых встречах, где у них 4 ничьих подряд в ЛЧ.

Факты о командах

«Юнион»

  • Побеждает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Пропускает всего 0.40 гола в среднем за матч.
  • Отличная серия: команда забивает в каждом из последних 5 матчей.

«Ньюкасл»

  • Играет вничью в 4 последних гостевых матчах ЛЧ.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч.
  • Не отличается высокой результативностью в последних встречах.

Прогноз на матч «Юнион» – «Ньюкасл»

Форма «Юниона» выглядит более впечатляющей: команда уверенно забивает и сохраняет ворота в безопасности. Однако «Ньюкасл» умеет играть прагматично и часто уводит очки в гостях, действуя осторожно. Поэтому матч обещает быть плотным и с невысокой результативностью, где решающим может стать один-два эпизода. Бельгийцы имеют все шансы не проиграть, учитывая их уверенность и серию побед. Оптимальными вариантами ставок выглядят ставка на двойной шанс хозяев и низкий тотал.

Рекомендованные ставки

  • «Юнион» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.95
«Юнион» не проиграет (1Х)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Ньюкасл Юнион СЖ
Другие прогнозы
30.09.2025
19:45
1.63
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта - Брюгге
Тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
19:45
1.55
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат - Реал
Победа «Реал» и тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
20:30
1.57
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Ахмат - Оренбург
Победа «Ахмата»
30.09.2025
20:30
2.10
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Краснодар - Динамо
Обе забьют
30.09.2025
21:00
1.65
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия - Реал Ов
Победа «Валенсии»
30.09.2025
22:00
2.12
Лига чемпионов, 2 тур
Буде-Глимт - Тоттенхэм
Победа «Тоттенхэма»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 