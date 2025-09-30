1 октября в Нижнем Новгороде состоится матч пятого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором местный «Пари НН» примет московский «Спартак». Для хозяев встреча – шанс реабилитироваться за серию поражений, в то время как гости стремятся укрепить позиции в турнире и подтвердить свой статус одного из фаворитов.

«Пари НН»

Нижегородский клуб находится не в лучшей форме: команда проиграла три последних матча подряд, включая кубковую встречу с «Динамо Махачкала» (1:2). В обороне наблюдаются серьезные проблемы – 10 пропущенных голов за последние пять игр, что в среднем составляет 2.00 за матч. В атаке ситуация тоже оставляет вопросы: только 5 мячей в этом же отрезке, хотя команда забивает практически в каждой игре. При этом серия без «сухих» встреч уже насчитывает семь матчей. Главная задача хозяев – надежнее сыграть в обороне, иначе даже домашний фактор не сможет компенсировать уязвимости.

«Спартак»

Москвичи, несмотря на недавнее кубковое поражение от «Ростова» (1:2), сохраняют солидный атакующий потенциал. В пяти последних встречах они оформили 13 голов (в среднем 2.60 за матч), при этом пропустили лишь 5. «Спартак» стабильно забивает на протяжении 13 игр подряд, а также демонстрирует высокую результативность в матчах РПЛ. Оборона пока не идеальна, но в сравнении с «Пари НН» выглядит надежнее. У команды отмечается положительная динамика и уверенность в атаке, что делает еe фаворитом в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Пари НН»

Три поражения подряд.

Пропускают в семи последних матчах.

В среднем 1.00 забитый и 2.00 пропущенных гола за 5 игр.

Слабая домашняя форма в Кубке России.

«Спартак»

Забивают в 13 матчах подряд.

В среднем 2.60 гола за последние 5 игр.

Не проигрывают в 8 из 10 последних матчей.

Пропускают в среднем 1.00 гола за игру.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак»

Разница в текущей форме и стабильности очевидна: «Спартак» имеет мощный атакующий ресурс и способен воспользоваться проблемами обороны хозяев. «Пари НН» может создать моменты, но их слабая защита вряд ли справится с натиском москвичей. Наиболее вероятен сценарий, при котором гости добьются победы с уверенной игрой впереди.

Рекомендованные ставки