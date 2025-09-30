Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пари НН» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.72

30 сентября 2025 7:30
Пари НН - Спартак
01 окт. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Спартака»
Сделать ставку

1 октября в Нижнем Новгороде состоится матч пятого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором местный «Пари НН» примет московский «Спартак». Для хозяев встреча – шанс реабилитироваться за серию поражений, в то время как гости стремятся укрепить позиции в турнире и подтвердить свой статус одного из фаворитов.

«Пари НН»

Нижегородский клуб находится не в лучшей форме: команда проиграла три последних матча подряд, включая кубковую встречу с «Динамо Махачкала» (1:2). В обороне наблюдаются серьезные проблемы – 10 пропущенных голов за последние пять игр, что в среднем составляет 2.00 за матч. В атаке ситуация тоже оставляет вопросы: только 5 мячей в этом же отрезке, хотя команда забивает практически в каждой игре. При этом серия без «сухих» встреч уже насчитывает семь матчей. Главная задача хозяев – надежнее сыграть в обороне, иначе даже домашний фактор не сможет компенсировать уязвимости.

«Спартак»

Москвичи, несмотря на недавнее кубковое поражение от «Ростова» (1:2), сохраняют солидный атакующий потенциал. В пяти последних встречах они оформили 13 голов (в среднем 2.60 за матч), при этом пропустили лишь 5. «Спартак» стабильно забивает на протяжении 13 игр подряд, а также демонстрирует высокую результативность в матчах РПЛ. Оборона пока не идеальна, но в сравнении с «Пари НН» выглядит надежнее. У команды отмечается положительная динамика и уверенность в атаке, что делает еe фаворитом в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Пари НН»

  • Три поражения подряд.
  • Пропускают в семи последних матчах.
  • В среднем 1.00 забитый и 2.00 пропущенных гола за 5 игр.
  • Слабая домашняя форма в Кубке России.

«Спартак»

  • Забивают в 13 матчах подряд.
  • В среднем 2.60 гола за последние 5 игр.
  • Не проигрывают в 8 из 10 последних матчей.
  • Пропускают в среднем 1.00 гола за игру.

Личные встречи
8% (1)
25% (3)
67% (8)
8
Забитых мячей
26
0.67
В среднем за матч
2.17
2:1
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
3 : 0
28.09.2025
Пари НН
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
4 : 0
26.08.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
3 : 0
07.12.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
0 : 2
27.10.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Пари НН
0 : 0
05.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
2 : 0
22.10.2023
Пари НН
Россия. Кубок, 4 тур
Пари НН
0 : 3
19.09.2023
Спартак
Россия. Кубок, 2 тур
Спартак
5 : 4
08.08.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
0 : 0
28.05.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Пари НН
1 : 2
02.10.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Пари НН
1 : 1
19.03.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
1 : 2
07.08.2021
Пари НН
Показать все

Прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак»

Разница в текущей форме и стабильности очевидна: «Спартак» имеет мощный атакующий ресурс и способен воспользоваться проблемами обороны хозяев. «Пари НН» может создать моменты, но их слабая защита вряд ли справится с натиском москвичей. Наиболее вероятен сценарий, при котором гости добьются победы с уверенной игрой впереди.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.72
Победа «Спартака»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Спартак Пари НН
Другие прогнозы
30.09.2025
19:45
1.63
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта - Брюгге
Тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
19:45
1.55
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат - Реал
Победа «Реал» и тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
20:30
1.57
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Ахмат - Оренбург
Победа «Ахмата»
30.09.2025
20:30
2.10
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Краснодар - Динамо
Обе забьют
30.09.2025
21:00
1.65
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия - Реал Ов
Победа «Валенсии»
30.09.2025
22:00
2.12
Лига чемпионов, 2 тур
Буде-Глимт - Тоттенхэм
Победа «Тоттенхэма»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 