30 сентября в рамках второго тура Лиги чемпионов кипрский «Пафос» примет мюнхенскую «Баварию». Хозяева начали групповой этап с нулевой ничьей против «Олимпиакоса», что стало подтверждением их дисциплинированной обороны. Гости же уверенно разобрались с «Челси» (3:1), вновь подтвердив статус одного из главных фаворитов турнира.

«Пафос»

Кипрский клуб демонстрирует отличную форму на внутренней арене, одержав три победы подряд в национальном чемпионате. Команда хорошо организована в обороне: всего 2 пропущенных гола за последние 5 матчей, при этом серия без поражений в Лиге чемпионов достигла уже семи встреч. Однако противостояние с топ-клубом уровня «Баварии» станет серьeзнейшим испытанием, особенно с учeтом того, что в среднем «Пафос» забивает лишь 1.40 гола за игру.

«Бавария»

Мюнхенцы на старте сезона выглядят мощно: пять побед подряд, включая разгромы в Бундеслиге (5:0 против «Гамбурга», 4:0 против «Вердера»). В последних пяти матчах «Бавария» отличилась 19 раз, демонстрируя невероятную результативность – в среднем 3.80 гола за игру. При этом команда пропускает мало – всего 4 мяча за пять встреч. «Бавария» забивает во всех 11 последних матчах и уверенно побеждает на протяжении этого же периода.

Факты о командах

«Пафос»

Не проигрывает в 7 матчах Лиги чемпионов подряд.

Забивает в 3 последних играх.

Средняя результативность – 1.40 гола за матч.

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

«Бавария»

Побеждает в 11 матчах подряд.

Забивает в среднем 3.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Отличается стабильностью в атаке: 19 мячей за 5 матчей.

Прогноз на матч «Пафос» – «Бавария»

Киприоты будут играть максимально осторожно, пытаясь сдержать атакующий натиск соперника, но при этом им придeтся много времени проводить без мяча. «Бавария» же традиционно включается с первых минут и способна забить ещe в первом тайме. Разница в классе и глубине состава очевидна: у мюнхенцев мощный атакующий арсенал и поставленная система, которая позволяет уверенно доминировать даже в гостях. Вероятно, хозяева смогут оказать сопротивление в первые минуты, но на дистанции «Бавария» возьмeт своe за счeт скорости и pressing game.

Рекомендованные ставки