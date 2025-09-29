Введите ваш ник на сайте
«Пафос» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.45

29 сентября 2025 10:08
Пафос - Бавария
30 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
1.45
Победа «Баварии» с форой -1.5
30 сентября в рамках второго тура Лиги чемпионов кипрский «Пафос» примет мюнхенскую «Баварию». Хозяева начали групповой этап с нулевой ничьей против «Олимпиакоса», что стало подтверждением их дисциплинированной обороны. Гости же уверенно разобрались с «Челси» (3:1), вновь подтвердив статус одного из главных фаворитов турнира.

«Пафос»

Кипрский клуб демонстрирует отличную форму на внутренней арене, одержав три победы подряд в национальном чемпионате. Команда хорошо организована в обороне: всего 2 пропущенных гола за последние 5 матчей, при этом серия без поражений в Лиге чемпионов достигла уже семи встреч. Однако противостояние с топ-клубом уровня «Баварии» станет серьeзнейшим испытанием, особенно с учeтом того, что в среднем «Пафос» забивает лишь 1.40 гола за игру.

«Бавария»

Мюнхенцы на старте сезона выглядят мощно: пять побед подряд, включая разгромы в Бундеслиге (5:0 против «Гамбурга», 4:0 против «Вердера»). В последних пяти матчах «Бавария» отличилась 19 раз, демонстрируя невероятную результативность – в среднем 3.80 гола за игру. При этом команда пропускает мало – всего 4 мяча за пять встреч. «Бавария» забивает во всех 11 последних матчах и уверенно побеждает на протяжении этого же периода.

Факты о командах

«Пафос»

  • Не проигрывает в 7 матчах Лиги чемпионов подряд.
  • Забивает в 3 последних играх.
  • Средняя результативность – 1.40 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

«Бавария»

  • Побеждает в 11 матчах подряд.
  • Забивает в среднем 3.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Отличается стабильностью в атаке: 19 мячей за 5 матчей.

Прогноз на матч «Пафос» – «Бавария»

Киприоты будут играть максимально осторожно, пытаясь сдержать атакующий натиск соперника, но при этом им придeтся много времени проводить без мяча. «Бавария» же традиционно включается с первых минут и способна забить ещe в первом тайме. Разница в классе и глубине состава очевидна: у мюнхенцев мощный атакующий арсенал и поставленная система, которая позволяет уверенно доминировать даже в гостях. Вероятно, хозяева смогут оказать сопротивление в первые минуты, но на дистанции «Бавария» возьмeт своe за счeт скорости и pressing game.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» с форой -1.5 – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Бавария Пафос
Рекомендуем
