30 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Бенфику» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Для хозяев это важная возможность реабилитироваться после поражения от «Баварии», а гости постараются набрать первые очки после неудачи с «Карабахом».

«Челси»

Английский клуб переживает непростую серию. Команда проиграла «Баварии» (1:3) и уступила в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брайтону» (1:3). При этом лондонцы всe равно сохраняют атакующий потенциал: в последних пяти матчах они забили 7 мячей, но пропустили 11, что говорит о проблемах в обороне. «Челси» стабильно забивает – серия из 7 игр с голами подряд, однако уязвимость в защите остаeтся ключевой проблемой.

«Бенфика»

Португальская команда также начала Лигу чемпионов с поражения, неожиданно уступив дома «Карабаху» (2:3). В национальном первенстве «Бенфика» выступает более стабильно: победа над «Жил Висенте» (2:1) и разгром «АВС» (3:0) позволяют держаться в верхней части таблицы. В последних пяти матчах клуб забил 9 голов и пропустил 6. Команда отличается атакующей активностью и забивает в 8 матчах подряд, но оборона регулярно даeт сбои.

Факты о командах

«Челси»

Забивает в 7 последних матчах.

Пропускает в 5 последних матчах.

Средняя результативность: 1.40 гола за игру.

Средний показатель пропущенных: 2.20 за игру.

«Бенфика»

Забивает в 8 последних матчах.

В среднем: 1.80 гола за игру.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Не проигрывает в 13 из 15 последних игр.

Прогноз на матч «Челси» – «Бенфика»

Обе команды подойдут к матчу с акцентом на атаку: «Челси» обязан взять три очка дома, а «Бенфика» будет искать шанс сыграть на слабостях обороны хозяев. Ожидается открытая игра с большим количеством моментов. Лондонцы имеют преимущество за счeт домашнего поля, но гости способны доставить серьeзные проблемы обороне соперника. Наиболее логичным вариантом видится ставка на результативный матч, где обе команды отличатся, а итоговый тотал будет высоким.

Рекомендованные ставки