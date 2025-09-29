Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

29 сентября 2025 10:24
Челси - Бенфика
30 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

30 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Бенфику» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Для хозяев это важная возможность реабилитироваться после поражения от «Баварии», а гости постараются набрать первые очки после неудачи с «Карабахом».

«Челси»

Английский клуб переживает непростую серию. Команда проиграла «Баварии» (1:3) и уступила в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брайтону» (1:3). При этом лондонцы всe равно сохраняют атакующий потенциал: в последних пяти матчах они забили 7 мячей, но пропустили 11, что говорит о проблемах в обороне. «Челси» стабильно забивает – серия из 7 игр с голами подряд, однако уязвимость в защите остаeтся ключевой проблемой.

«Бенфика»

Португальская команда также начала Лигу чемпионов с поражения, неожиданно уступив дома «Карабаху» (2:3). В национальном первенстве «Бенфика» выступает более стабильно: победа над «Жил Висенте» (2:1) и разгром «АВС» (3:0) позволяют держаться в верхней части таблицы. В последних пяти матчах клуб забил 9 голов и пропустил 6. Команда отличается атакующей активностью и забивает в 8 матчах подряд, но оборона регулярно даeт сбои.

Факты о командах

«Челси»

  • Забивает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • Средняя результативность: 1.40 гола за игру.
  • Средний показатель пропущенных: 2.20 за игру.

«Бенфика»

  • Забивает в 8 последних матчах.
  • В среднем: 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • Не проигрывает в 13 из 15 последних игр.

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
9
Забитых мячей
3
2.25
В среднем за матч
0.75
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Бенфика
1 : 4
28.06.2025
Челси
Лига Европы, Финал
Бенфика
1 : 2
15.05.2013
Челси
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
2 : 1
04.04.2012
Бенфика
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Бенфика
0 : 1
27.03.2012
Челси

Прогноз на матч «Челси» – «Бенфика»

Обе команды подойдут к матчу с акцентом на атаку: «Челси» обязан взять три очка дома, а «Бенфика» будет искать шанс сыграть на слабостях обороны хозяев. Ожидается открытая игра с большим количеством моментов. Лондонцы имеют преимущество за счeт домашнего поля, но гости способны доставить серьeзные проблемы обороне соперника. Наиболее логичным вариантом видится ставка на результативный матч, где обе команды отличатся, а итоговый тотал будет высоким.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Бенфика Челси
Другие прогнозы
30.09.2025
18:00
1.65
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Рубин - Зенит
Победа «Зенита»
30.09.2025
19:45
1.63
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта - Брюгге
Тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
19:45
1.55
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат - Реал
Победа «Реал» и тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
20:30
1.57
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Ахмат - Оренбург
Победа «Ахмата»
30.09.2025
20:30
2.10
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Краснодар - Динамо
Обе забьют
30.09.2025
22:00
1.75
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай - Ливерпуль
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 