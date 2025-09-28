29 сентября на «Месталье» состоится матч 7 тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Реал Овьедо». Хозяева показывают нестабильные результаты, но дома выглядят уверенно, а гости погрязли в кризисе и идут в зоне вылета. Для обеих команд эта встреча важна с турнирной точки зрения.

«Валенсия»

После шести туров «Валенсия» набрала 8 очков и занимает 11 место. Команда демонстрирует среднюю результативность – 7 голов в последних пяти играх. Лидером атаки является Уго Дуро, оформивший 3 мяча в чемпионате. В последних турах «Валенсия» чередует удачные и неудачные результаты: крупное поражение от «Барселоны» 0:6 сменилось победой над «Атлетиком» и ничьей с «Эспаньолом». Важным фактором остаeтся домашняя форма – клуб не проигрывает на «Месталье» в шести последних матчах. При этом оборона требует усиления – 9 пропущенных мячей за пять игр указывает на регулярные ошибки при стандартах и быстрых атаках соперников.

«Реал Овьедо»

Команда идeт на 19 месте с тремя очками и проиграла три матча подряд. Единственная победа в сезоне была добыта против «Реал Сосьедада», но после этого «Овьедо» трижды уступил с общим счeтом 1:6. В атаке ситуация критическая – всего 2 гола в последних пяти играх. Лучший бомбардир Леандер Дендонкер отличился лишь раз в этом сезоне. При этом оборона также даeт сбои: команда пропустила 9 мячей за пять игр. Выезды для «Овьедо» особенно проблемны – атака теряет остроту, а защита допускает индивидуальные ошибки.

Факты о командах

«Валенсия»

11 место после 6 туров – 8 очков

В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Не проигрывает в 6 последних матчах дома

«Реал Овьедо»

19 место после 6 туров – 3 очка

В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Проиграл 3 последних матча

Пропускает в 3 последних играх

Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал Овьедо»

Форма «Валенсии» нестабильна, но команда выглядит заметно сильнее соперника. «Овьедо» продолжает демонстрировать слабую игру в атаке и уязвимость в обороне, что на фоне домашнего преимущества «Валенсии» может стать решающим фактором. Ожидается матч с территориальным преимуществом хозяев, где гости будут вынуждены отрабатывать в защите. Вероятен победный результат для хозяев и достаточное количество моментов для пробития тотала.

Рекомендованные ставки