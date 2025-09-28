Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

28 сентября 2025 9:07
Валенсия - Реал Ов
29 сент. 2025, понедельник 22:00 | Испания. Примера, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Валенсии»
Сделать ставку

29 сентября на «Месталье» состоится матч 7 тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Реал Овьедо». Хозяева показывают нестабильные результаты, но дома выглядят уверенно, а гости погрязли в кризисе и идут в зоне вылета. Для обеих команд эта встреча важна с турнирной точки зрения.

«Валенсия»

После шести туров «Валенсия» набрала 8 очков и занимает 11 место. Команда демонстрирует среднюю результативность – 7 голов в последних пяти играх. Лидером атаки является Уго Дуро, оформивший 3 мяча в чемпионате. В последних турах «Валенсия» чередует удачные и неудачные результаты: крупное поражение от «Барселоны» 0:6 сменилось победой над «Атлетиком» и ничьей с «Эспаньолом». Важным фактором остаeтся домашняя форма – клуб не проигрывает на «Месталье» в шести последних матчах. При этом оборона требует усиления – 9 пропущенных мячей за пять игр указывает на регулярные ошибки при стандартах и быстрых атаках соперников.

«Реал Овьедо»

Команда идeт на 19 месте с тремя очками и проиграла три матча подряд. Единственная победа в сезоне была добыта против «Реал Сосьедада», но после этого «Овьедо» трижды уступил с общим счeтом 1:6. В атаке ситуация критическая – всего 2 гола в последних пяти играх. Лучший бомбардир Леандер Дендонкер отличился лишь раз в этом сезоне. При этом оборона также даeт сбои: команда пропустила 9 мячей за пять игр. Выезды для «Овьедо» особенно проблемны – атака теряет остроту, а защита допускает индивидуальные ошибки.

Факты о командах

«Валенсия»

  • 11 место после 6 туров – 8 очков
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 последних матчах дома

«Реал Овьедо»

  • 19 место после 6 туров – 3 очка
  • В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Проиграл 3 последних матча
  • Пропускает в 3 последних играх

Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал Овьедо»

Форма «Валенсии» нестабильна, но команда выглядит заметно сильнее соперника. «Овьедо» продолжает демонстрировать слабую игру в атаке и уязвимость в обороне, что на фоне домашнего преимущества «Валенсии» может стать решающим фактором. Ожидается матч с территориальным преимуществом хозяев, где гости будут вынуждены отрабатывать в защите. Вероятен победный результат для хозяев и достаточное количество моментов для пробития тотала.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Валенсии» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Валенсии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Ов Валенсия
Другие прогнозы
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
28.09.2025
15:30
8.00
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Утрехт - Херенвен
Ничья со счетом 1:1
28.09.2025
15:30
1.67
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Гронинген - Фейеноорд
Обе забьют
28.09.2025
16:00
1.80
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца - Париж
Обе забьют
28.09.2025
16:30
1.75
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург - Хоффенхайм
Обе забьют
28.09.2025
17:00
8.00
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Победа «Коньяспор» со счетом 1:0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 