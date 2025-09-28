Введите ваш ник на сайте
НЕК – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 18.00

28 сентября 2025 8:32
НЕК - АЗ Алкмаар
28 сент. 2025, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Перейти в онлайн матча
18.00
Победа «АЗ Алкмаара» со счетом 3:2
Сделать ставку

В воскресенье, 28 сентября, в 7-м туре голландской Эредивизии сыграют НЕК и «АЗ Алкмаар». Игра состоится в Неймегене, начало – в 13:15 (мск).

НЕК

Команда Дика Скредера находится на 8-й позиции в Эредивизии, набрав 9 очков. НЕК добыл 3 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 19:12.

Последние результаты НЕК в Эредивизии:

  • 21.09.25 «Херенвен» – НЕК – 3:2;
  • 13.09.25 НЕК – ПСВ – 3:5;
  • 31.08.25 «Фортуна» – НЕК – 3:2.

АЗ Алкмаар

АЗ Алкмаар набрал 12 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Мартена Мартенса добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 14:9.

Предыдущие результаты «АЗ Алкмаара» в Эредивизии:

  • 24.09.25 «АЗ Алкмаар» – «Зволле – 2:2;
  • 21.09.25 «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд» – 3:3;
  • 14.09.25 «Хераклес» – «АЗ Алкмаар» – 1:2.

Очные встречи в Эредивизии

  • 29.03.25 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 3:3;
  • 17.08.24 «АЗ Алкмаар» – НЕК – 1:0;
  • 28.04.24 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 0:3;
  • 06.12.23 «АЗ Алкмаар» – НЕК – 1:2;
  • 21.05.23 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 0:3.

Прогноз на матч НЕК – «АЗ Алкмаар»

Команды показывают фантастическую результативность на старте сезона – особенно это касается НЕК. В очном противостоянии мы вправе ожидать феерии. Прогноз на точный счет – 2:3 с коэффициентом 18.00.

18.00
Победа «АЗ Алкмаара» со счетом 3:2
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар НЕК
Рекомендуем
