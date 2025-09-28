В воскресенье, 28 сентября, в 7-м туре голландской Эредивизии сыграют НЕК и «АЗ Алкмаар». Игра состоится в Неймегене, начало – в 13:15 (мск).

НЕК

Команда Дика Скредера находится на 8-й позиции в Эредивизии, набрав 9 очков. НЕК добыл 3 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 19:12.

Последние результаты НЕК в Эредивизии:

21.09.25 «Херенвен» – НЕК – 3:2;

13.09.25 НЕК – ПСВ – 3:5;

31.08.25 «Фортуна» – НЕК – 3:2.

АЗ Алкмаар

АЗ Алкмаар набрал 12 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Мартена Мартенса добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 14:9.

Предыдущие результаты «АЗ Алкмаара» в Эредивизии:

24.09.25 «АЗ Алкмаар» – «Зволле – 2:2;

21.09.25 «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд» – 3:3;

14.09.25 «Хераклес» – «АЗ Алкмаар» – 1:2.

Очные встречи в Эредивизии

29.03.25 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 3:3;

17.08.24 «АЗ Алкмаар» – НЕК – 1:0;

28.04.24 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 0:3;

06.12.23 «АЗ Алкмаар» – НЕК – 1:2;

21.05.23 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 0:3.

Прогноз на матч НЕК – «АЗ Алкмаар»

Команды показывают фантастическую результативность на старте сезона – особенно это касается НЕК. В очном противостоянии мы вправе ожидать феерии. Прогноз на точный счет – 2:3 с коэффициентом 18.00.