28 сентября 2025 8:32
НЕК - АЗ Алкмаар
28 сент. 2025, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 7 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 28 сентября, в 7-м туре голландской Эредивизии сыграют НЕК и «АЗ Алкмаар». Игра состоится в Неймегене, начало – в 13:15 (мск).
НЕК
Команда Дика Скредера находится на 8-й позиции в Эредивизии, набрав 9 очков. НЕК добыл 3 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 19:12.
Последние результаты НЕК в Эредивизии:
- 21.09.25 «Херенвен» – НЕК – 3:2;
- 13.09.25 НЕК – ПСВ – 3:5;
- 31.08.25 «Фортуна» – НЕК – 3:2.
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар набрал 12 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Мартена Мартенса добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 14:9.
Предыдущие результаты «АЗ Алкмаара» в Эредивизии:
- 24.09.25 «АЗ Алкмаар» – «Зволле – 2:2;
- 21.09.25 «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд» – 3:3;
- 14.09.25 «Хераклес» – «АЗ Алкмаар» – 1:2.
Очные встречи в Эредивизии
- 29.03.25 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 3:3;
- 17.08.24 «АЗ Алкмаар» – НЕК – 1:0;
- 28.04.24 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 0:3;
- 06.12.23 «АЗ Алкмаар» – НЕК – 1:2;
- 21.05.23 НЕК – «АЗ Алкмаар» – 0:3.
Прогноз на матч НЕК – «АЗ Алкмаар»
Команды показывают фантастическую результативность на старте сезона – особенно это касается НЕК. В очном противостоянии мы вправе ожидать феерии. Прогноз на точный счет – 2:3 с коэффициентом 18.00.
