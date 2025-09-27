Введите ваш ник на сайте
«Тобол» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

27 сентября 2025 11:40
Тобол - Кайсар
28 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Тобола»
Сделать ставку

28 сентября в Костанае на стадионе «Орталык» пройдет матч 24-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Тобол» примет «Кайсар». Хозяева уверенно идут в группе лидеров, а гости борются за сохранение места в высшем дивизионе. Команды находятся на разных полюсах таблицы, что делает этот поединок особенно важным для обеих сторон.

«Тобол»

Команда из Костаная проводит сезон на высоком уровне и занимает 3-е место с 47 очками после 23 туров. Победа над «Ордабасы» со счетом 1:0 позволила прервать неудачную серию и вернуться в тройку. Сильной стороной коллектива остаeтся стабильность в атаке: в 7 из последних 9 матчей команда забивала. Ислам Чесноков с 8 голами лидирует в списке бомбардиров клуба. В последних пяти встречах «Тобол» отличился 6 раз, при этом пропустил 5 голов – показатели сбалансированные, но требующие концентрации в обороне.

«Кайсар»

Команда из Кызылорды находится в зоне борьбы за выживание, занимая лишь 12-е место с 20 очками. «Кайсар» не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд, а проблемы в атаке и обороне проявляются всe сильнее. В последних пяти играх команда забила лишь 3 мяча и пропустила 8. Лучший бомбардир Айбар Жаксылыков (8 голов) остаeтся единственным стабильным исполнителем в атаке. Основная проблема – слабая реализация моментов и нестабильная защита, которая допускает в среднем 1.6 гола за игру в последних турах.

Факты о командах

«Тобол»

  • 47 очков после 23 туров, 3-е место
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (5 последних игр)
  • Ислам Чесноков – 8 голов в сезоне

«Кайсар»

  • 20 очков после 23 туров, 12-е место
  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (5 последних игр)
  • Айбар Жаксылыков – 8 голов в сезоне

Личные встречи
31% (8)
35% (9)
35% (9)
23
Забитых мячей
28
0.88
В среднем за матч
1.08
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
2 : 0
10.11.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 2
01.06.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
0 : 2
06.08.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
14.05.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайсар
1 : 3
23.06.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
1 : 0
14.04.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
3 : 0
03.11.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
2 : 1
29.08.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кайсар
1 : 1
30.10.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Тобол
0 : 2
28.07.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
5 : 1
12.05.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
0 : 0
25.08.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
2 : 2
14.07.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
0 : 3
05.05.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайсар
1 : 0
12.08.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
0 : 0
03.06.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
08.04.2017
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Тобол
0 : 0
18.10.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Кайсар
1 : 2
13.09.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Кайсар
0 : 1
18.07.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Тобол
1 : 0
07.05.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Кайсар
0 : 0
01.06.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Тобол
1 : 1
09.04.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Кайсар
1 : 2
19.08.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Тобол
2 : 0
29.04.2012
Кайсар
Показать все

Прогноз на матч «Тобол» – «Кайсар»

Судя по текущей форме и положению в таблице, «Тобол» имеет все шансы на победу. Хозяева демонстрируют более высокую результативность и уверенно действуют в домашних матчах. «Кайсар» же продолжает терять очки и не может наладить игру в атаке. Вероятнее всего, хозяева будут контролировать ход матча и сумеют реализовать свои моменты, а гости могут рассчитывать лишь на редкие контратаки. Наиболее вероятный сценарий – победа «Тобола» при небольшом количестве голов, с акцентом на организованную игру в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тобола» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Тобол
