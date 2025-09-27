28 сентября в Костанае на стадионе «Орталык» пройдет матч 24-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Тобол» примет «Кайсар». Хозяева уверенно идут в группе лидеров, а гости борются за сохранение места в высшем дивизионе. Команды находятся на разных полюсах таблицы, что делает этот поединок особенно важным для обеих сторон.

«Тобол»

Команда из Костаная проводит сезон на высоком уровне и занимает 3-е место с 47 очками после 23 туров. Победа над «Ордабасы» со счетом 1:0 позволила прервать неудачную серию и вернуться в тройку. Сильной стороной коллектива остаeтся стабильность в атаке: в 7 из последних 9 матчей команда забивала. Ислам Чесноков с 8 голами лидирует в списке бомбардиров клуба. В последних пяти встречах «Тобол» отличился 6 раз, при этом пропустил 5 голов – показатели сбалансированные, но требующие концентрации в обороне.

«Кайсар»

Команда из Кызылорды находится в зоне борьбы за выживание, занимая лишь 12-е место с 20 очками. «Кайсар» не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд, а проблемы в атаке и обороне проявляются всe сильнее. В последних пяти играх команда забила лишь 3 мяча и пропустила 8. Лучший бомбардир Айбар Жаксылыков (8 голов) остаeтся единственным стабильным исполнителем в атаке. Основная проблема – слабая реализация моментов и нестабильная защита, которая допускает в среднем 1.6 гола за игру в последних турах.

Факты о командах

«Тобол»

47 очков после 23 туров, 3-е место

Забивает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (5 последних игр)

Ислам Чесноков – 8 голов в сезоне

«Кайсар»

20 очков после 23 туров, 12-е место

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (5 последних игр)

Айбар Жаксылыков – 8 голов в сезоне

Прогноз на матч «Тобол» – «Кайсар»

Судя по текущей форме и положению в таблице, «Тобол» имеет все шансы на победу. Хозяева демонстрируют более высокую результативность и уверенно действуют в домашних матчах. «Кайсар» же продолжает терять очки и не может наладить игру в атаке. Вероятнее всего, хозяева будут контролировать ход матча и сумеют реализовать свои моменты, а гости могут рассчитывать лишь на редкие контратаки. Наиболее вероятный сценарий – победа «Тобола» при небольшом количестве голов, с акцентом на организованную игру в обороне.

Рекомендованные ставки