«Окжетпес» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

27 сентября 2025 11:04
Окжетпес - Астана
28 сент. 2025, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1.75
Победа «Астаны»
28 сентября в рамках 24-го тура Премьер-лиги Казахстана состоится встреча «Окжетпеса» и «Астаны». Хозяева борются за сохранение места в первой половине таблицы, но находятся в кризисе. «Астана» же продолжает гонку за лидерство, демонстрируя лучшую атаку чемпионата.

«Окжетпес»

Команда из Кокшетау располагается на шестой строчке с 32 очками, но еe форма вызывает серьeзные вопросы. «Окжетпес» проиграл три матча подряд, а атака выглядит крайне блекло: всего 3 забитых гола за пять последних игр. При этом оборона допускает слишком много ошибок – 7 пропущенных за тот же период. Даурен Жумат остаeтся лидером нападения с 10 голами, однако в одиночку он не способен вытянуть команду на высокий уровень. Проблема хозяев в том, что они не могут поддерживать баланс между атакой и защитой, что особенно критично в матчах против топ-клубов.

«Астана»

Столичный клуб находится на втором месте с 50 очками и продолжает погоню за «Ордабасы». «Астана» не проигрывает три матча подряд, а еe атакующая мощь поражает: 17 голов за последние пять встреч. Назми Грипши с 13 мячами является лучшим бомбардиром команды и одним из лидеров всего чемпионата. Однако есть и слабое место – оборона: девять пропущенных голов за пять игр. Несмотря на это, команда уверенно компенсирует огрехи защитников высоким уровнем реализации в атаке. Даже против равных соперников «Астана» демонстрирует результативный футбол, а против менее стабильного «Окжетпеса» вполне способна провести ещe один яркий матч.

Факты о командах

«Окжетпес»

  • Проиграл 3 последних матча подряд
  • Пропускает в 4 матчах кряду
  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (5 последних игр)
  • 32 очка после 23 туров, 6-е место

«Астана»

  • Не проигрывает 3 матча подряд
  • Лучшая атака чемпионата – 58 голов
  • В среднем: 3.40 забито, 1.80 пропущено (5 последних игр)
  • 50 очков после 23 туров, 2-е место

Личные встречи
5% (1)
20% (4)
75% (15)
13
Забитых мячей
44
0.65
В среднем за матч
2.2
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Астана
5 : 2
15.06.2025
Окжетпес
Казахстан. Кубок, 1/8 финала
Окжетпес
0 : 0
13.04.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Астана
5 : 2
27.09.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 0
14.05.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Окжетпес
1 : 5
26.10.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
2 : 0
22.08.2020
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
0 : 1
30.10.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
1 : 1
26.05.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Астана
2 : 1
15.03.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
4 : 0
25.10.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана
3 : 0
25.06.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Окжетпес
0 : 3
16.04.2017
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Окжетпес
0 : 0
26.10.2016
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Астана
3 : 0
02.10.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Астана
1 : 0
05.07.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 1
05.05.2016
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Окжетпес
1 : 2
25.07.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Астана
2 : 0
07.03.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Окжетпес
1 : 3
05.08.2012
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Астана
1 : 4
22.04.2012
Окжетпес
Показать все

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Астана»

Форма команд говорит сама за себя: хозяева находятся в глубоком кризисе, а гости демонстрируют лучшую результативность в лиге. «Астана» уверенно проводит матчи даже в гостях и регулярно забивает по 2–3 гола. «Окжетпес» вряд ли сумеет удержать напор атаки соперника, но может рассчитывать на гол престижа благодаря игре Жумата. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на результативность гостей и общий верх по голам.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Астаны» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 – коэффициент 1.80

1.75
Победа «Астаны»
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Астана Окжетпес
