28 сентября в рамках 24-го тура Премьер-лиги Казахстана состоится встреча «Окжетпеса» и «Астаны». Хозяева борются за сохранение места в первой половине таблицы, но находятся в кризисе. «Астана» же продолжает гонку за лидерство, демонстрируя лучшую атаку чемпионата.

«Окжетпес»

Команда из Кокшетау располагается на шестой строчке с 32 очками, но еe форма вызывает серьeзные вопросы. «Окжетпес» проиграл три матча подряд, а атака выглядит крайне блекло: всего 3 забитых гола за пять последних игр. При этом оборона допускает слишком много ошибок – 7 пропущенных за тот же период. Даурен Жумат остаeтся лидером нападения с 10 голами, однако в одиночку он не способен вытянуть команду на высокий уровень. Проблема хозяев в том, что они не могут поддерживать баланс между атакой и защитой, что особенно критично в матчах против топ-клубов.

«Астана»

Столичный клуб находится на втором месте с 50 очками и продолжает погоню за «Ордабасы». «Астана» не проигрывает три матча подряд, а еe атакующая мощь поражает: 17 голов за последние пять встреч. Назми Грипши с 13 мячами является лучшим бомбардиром команды и одним из лидеров всего чемпионата. Однако есть и слабое место – оборона: девять пропущенных голов за пять игр. Несмотря на это, команда уверенно компенсирует огрехи защитников высоким уровнем реализации в атаке. Даже против равных соперников «Астана» демонстрирует результативный футбол, а против менее стабильного «Окжетпеса» вполне способна провести ещe один яркий матч.

Факты о командах

«Окжетпес»

Проиграл 3 последних матча подряд

Пропускает в 4 матчах кряду

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (5 последних игр)

32 очка после 23 туров, 6-е место

«Астана»

Не проигрывает 3 матча подряд

Лучшая атака чемпионата – 58 голов

В среднем: 3.40 забито, 1.80 пропущено (5 последних игр)

50 очков после 23 туров, 2-е место

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Астана»

Форма команд говорит сама за себя: хозяева находятся в глубоком кризисе, а гости демонстрируют лучшую результативность в лиге. «Астана» уверенно проводит матчи даже в гостях и регулярно забивает по 2–3 гола. «Окжетпес» вряд ли сумеет удержать напор атаки соперника, но может рассчитывать на гол престижа благодаря игре Жумата. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на результативность гостей и общий верх по голам.

Рекомендованные ставки