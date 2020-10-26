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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Окжетпес - Астана
Окжетпес - Астана: обзор матча 26 октября 2020
Окжетпес
26.10.2020, понедельник, 17:30
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
1 : 5
Завершен
Астана
56'
А. Дмитриев
11'
Т. Барсегян
29'
Т. Барсегян
40'
М. Томасов
50'
А. Щеткин
86'
А. Щеткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Окжетпес - Астана
86'
ГОЛ! 1:5!
А. Щеткин
Желтая карточка
А. Гаврилович
78'
Замена
С. Жумаханов
️️️️
M. Dzhabrailov
59'
Замена
M. Stojanovic
️️️️
Ж. Мартинс
59'
ГОЛ! 1:4!
А. Дмитриев
56'
54'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
50'
ГОЛ! 0:4!
А. Щеткин
46'
Замена
Д. Жалмукан
️️️️
У. Радакович
40'
ГОЛ! 0:3!
М. Томасов
Желтая карточка
Ж. Молдакараев
35'
34'
Желтая карточка
Т. Барсегян
29'
ГОЛ! 0:2!
Т. Барсегян
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барсегян
4'
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
8
Артем Дмитриев
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
35
Yaroslav Baginski
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
7
Aliyu Abubakar
ЦФ
0
A. Ersalimov
ЦФ
0
M. Dzhabrailov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Астана
1
Nenad Eric
ВР
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Окжетпес
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Aleksandr Sheplyakov
ЦФ
72
Arman Tolegenov
ЦФ
0
R. Abzhanov
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
0
D. Chertov
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
0
M. Tuliev
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
Астана
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Станислав Басманов
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
2-1-1-1-5
5
Гаврилович
15
Шмидт
8
Дмитриев
88
Мартинс
18
Зорич
7
17
Молдакараев
0
0
14
3-2-2-1-1
1
77
Шомко
27
Логвиненко
15
Бейсебеков
26
Радакович
5
Томашевич
11
Барсегян
10
Томасов
7
Эбонг
99
Щеткин
88
Мартинс
24
24
88
Мартинс
0
30
Жумаханов
30
Жумаханов
0
26
Радакович
73
Жалмукан
73
Жалмукан
26
Радакович
Остались в запасе
Окжетпес
Астана
13
Aleksandr Sheplyakov
ЦФ
72
Arman Tolegenov
ЦФ
0
R. Abzhanov
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
0
D. Chertov
ЦФ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
0
M. Tuliev
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
35
Станислав Павлов
ВР
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
18
Иван Маевский
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
13
Aleksandr Sheplyakov
ЦФ
72
Arman Tolegenov
ЦФ
0
R. Abzhanov
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
0
D. Chertov
ЦФ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
0
M. Tuliev
ЦФ
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
18
Иван Маевский
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
Главный тренер
Владимир Муханов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Окжетпес - Астана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Окжетпес
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