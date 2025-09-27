Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Унион» - «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 1.87

27 сентября 2025 9:22
Унион - Гамбург
28 сент. 2025, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Индивидуальный тотал «Униона» больше 1,5
Сделать ставку

28 сентября 2025 года в 20:30 состоится поединок 5-го тура чемпионата Германии. В Берлине «Унион» сыграет против вернувшегося в элиту немецкого футбола «Гамбурга».

«Унион»

«Унион» начал сезон в Бундеслиге под руководством Штеффена Баумгарта с переменным успехом. «Железные» набрали шесть очков в четырех матчах. Их последняя игра завершилась веселой перестрелкой с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

В целом, подопечные Баумгарта проявляют заметную атакующую активность, забив 8 голов в 4 матчах.

Последние три игры:

  • Айнтрахт – Унион 3:4
  • Унион – Хоффенхайм 2:4
  • Боруссия Дортмунд – Унион 3:0

«Гамбург»

«Гамбург» тяжело адаптируется к возвращению в элиту немецкого футбола, набрав лишь четыре очка в четырех стартовых матчах. Под руководством Мерлина Польцина «красноштанники» занимают 15-е место, имея в активе одну победу, одну ничью и два поражения. Последняя игра принесла важную домашнюю победу 2:1 над «Хайденхаймом», что стало долгожданным облегчением после тяжелого начала кампании.

Последние три игры:

  • Гамбург – Хайденхайм 2:1
  • Бавария – Гамбург 5:0
  • Гамбург – Ганновер 1:3

Очные встречи

  • Унион – Гамбург 2:0
  • Гамбург – Унион 2:2

Прогноз на матч «Унион» – «Гамбург»

«Унион» старается действовать в агрессивной манере и явно настроен воспользоваться проблемами в обороне соперника. Считаем, что берлинцы порадуют своих фанов результативным футболом.

Прогноз: индивидуальный тотал «Униона» больше 1,5 гола. Кеф – 1.87. Прогноз на счет – 3:1.

1.87
Индивидуальный тотал «Униона» больше 1,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Гамбург Унион
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 