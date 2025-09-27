28 сентября 2025 года в 20:30 состоится поединок 5-го тура чемпионата Германии. В Берлине «Унион» сыграет против вернувшегося в элиту немецкого футбола «Гамбурга».

«Унион»

«Унион» начал сезон в Бундеслиге под руководством Штеффена Баумгарта с переменным успехом. «Железные» набрали шесть очков в четырех матчах. Их последняя игра завершилась веселой перестрелкой с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

В целом, подопечные Баумгарта проявляют заметную атакующую активность, забив 8 голов в 4 матчах.

Последние три игры:

Айнтрахт – Унион 3:4

Унион – Хоффенхайм 2:4

Боруссия Дортмунд – Унион 3:0

«Гамбург»

«Гамбург» тяжело адаптируется к возвращению в элиту немецкого футбола, набрав лишь четыре очка в четырех стартовых матчах. Под руководством Мерлина Польцина «красноштанники» занимают 15-е место, имея в активе одну победу, одну ничью и два поражения. Последняя игра принесла важную домашнюю победу 2:1 над «Хайденхаймом», что стало долгожданным облегчением после тяжелого начала кампании.

Последние три игры:

Гамбург – Хайденхайм 2:1

Бавария – Гамбург 5:0

Гамбург – Ганновер 1:3

Очные встречи

Унион – Гамбург 2:0

Гамбург – Унион 2:2

Прогноз на матч «Унион» – «Гамбург»

«Унион» старается действовать в агрессивной манере и явно настроен воспользоваться проблемами в обороне соперника. Считаем, что берлинцы порадуют своих фанов результативным футболом.

Прогноз: индивидуальный тотал «Униона» больше 1,5 гола. Кеф – 1.87. Прогноз на счет – 3:1.