27 сентября 2025 года в 16:00 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. «Комо» на одном из самых живописных стадионов Европы сыграет с «Кремонезе».
«Комо»
На неделе «Комо» Сеска Фабрегаса уверенно преодолел второй раунд Коппа Италия, разгромив на своем поле «Сассуоло». Что касается Серии А, то после 4 туров в активе «Комо» 7 зачетных баллов.
Последние три игры:
- Комо – Сассуоло 3:0
- Фиорентина – Комо 1:2
- Комо – Дженоа 1:1
«Кремонезе»
Команда Давиде Николы – главный сюрприз старта нового сезона в Серии А. «Кремонезе» успел радостно грохнуть «Милан» (да еще и на «Сан-Сиро») и в целом выступает значительно выше ожиданий. В активе подопечных Николы 8 очков после 4 матчей (шестое место в таблице).
Последние три игры:
- Кремонезе – Парма 0:0
- Верона – Кремонезе 0:0
- Кремонезе – Сассуоло 3:2
Очные встречи
- Кремонезе – Комо 2:1
- Комо – Кремонезе 1:3
- Комо – Кремонезе 1:2
Прогноз на матч «Комо» – «Кремонезе»
«Комо» идет у букмекеров явным фаворитом, однако есть подозрение, что хозяевам поля придется изрядно попотеть, чтобы взять максимум. Считаем, что боевая команда Давиде Николы создаст немало неприятностей сопернику и как минимум избежит крупного поражения.
Прогноз: победа «Кремонезе» с форой +1,5. Коэффициент – 1.64. Прогноз на счет – 2:1.