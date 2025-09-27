Введите ваш ник на сайте
«Комо» - «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 1.64

27 сентября 2025 8:46
Комо - Кремонезе
27 сент. 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 5 тур
27 сентября 2025 года в 16:00 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. «Комо» на одном из самых живописных стадионов Европы сыграет с «Кремонезе».

«Комо»

На неделе «Комо» Сеска Фабрегаса уверенно преодолел второй раунд Коппа Италия, разгромив на своем поле «Сассуоло». Что касается Серии А, то после 4 туров в активе «Комо» 7 зачетных баллов.

Последние три игры:

  • Комо – Сассуоло 3:0
  • Фиорентина – Комо 1:2
  • Комо – Дженоа 1:1

«Кремонезе»

Команда Давиде Николы – главный сюрприз старта нового сезона в Серии А. «Кремонезе» успел радостно грохнуть «Милан» (да еще и на «Сан-Сиро») и в целом выступает значительно выше ожиданий. В активе подопечных Николы 8 очков после 4 матчей (шестое место в таблице).

Последние три игры:

  • Кремонезе – Парма 0:0
  • Верона – Кремонезе 0:0
  • Кремонезе – Сассуоло 3:2

Очные встречи

  • Кремонезе – Комо 2:1
  • Комо – Кремонезе 1:3
  • Комо – Кремонезе 1:2

Прогноз на матч «Комо» – «Кремонезе»

«Комо» идет у букмекеров явным фаворитом, однако есть подозрение, что хозяевам поля придется изрядно попотеть, чтобы взять максимум. Считаем, что боевая команда Давиде Николы создаст немало неприятностей сопернику и как минимум избежит крупного поражения.

Прогноз: победа «Кремонезе» с форой +1,5. Коэффициент – 1.64. Прогноз на счет – 2:1.

Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Кремонезе Комо
