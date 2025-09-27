Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тулуза» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 6.00

27 сентября 2025 8:10
Тулуза - Нант
27 сент. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 6 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Победа «Тулузы» со счетом 1:0
Сделать ставку

В субботу, 27 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Нант». Матч пройдет в Тулузе, начало – в 20:00 (мск).

«Тулуза»

Команда Карлеса Мартинеса находится на 9-й позиции в Лиге 1, набрав 6 очков. «Тулуза» добыла 2 победы и потерпела 3 поражения, разница мячей – 7:9.

Последние результаты «Тулузы» в Лиге 1:

  • 21.09.25 «Осер» – «Тулуза» – 1:0;
  • 14.09.26 «Лилль» – «Тулуза» – 2:1;
  • 30.08.25 «Тулуза» – «ПСЖ» – 3:6.

«Нант»

«Нант» набрал 4 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Антуана Комбуаре добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражений, разница мячей – 3:5.

Предыдущие результаты «Нанта» в Лиге 1:

  • 20.09.25 «Нант» – «Ренн» – 2:2;
  • 13.09.25 «Ницца» – «Нант» – 1:0;
  • 30.08.25 «Нант» – «Осер» – 3:0.

Очные встречи в Лиге 1

  • 27.04.25 «Нант» – «Тулуза» – 0:0;
  • 18.08.24 «Тулуза» – «Нант» – 0:0;
  • 11.02.24 «Тулуза» – «Нант» – 1:2;
  • 13.08.23 «Нант» – «Тулуза» – 1:2;
  • 14.05.23 «Тулуза» – «Нант» – 0:0.

Прогноз на матч «Тулуза» – Нант»

В прошлом сезоне команды дважды сыграли 0:0. Сейчас феерии ожидать также не стоит. Гости, скорее всего, сыграют от обороны в надежде на контратаки, а «Тулуза» не слишком сильна в позиционном нападении. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.00.

6.00
Победа «Тулузы» со счетом 1:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Нант Тулуза
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 