В субботу, 27 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Нант». Матч пройдет в Тулузе, начало – в 20:00 (мск).

«Тулуза»

Команда Карлеса Мартинеса находится на 9-й позиции в Лиге 1, набрав 6 очков. «Тулуза» добыла 2 победы и потерпела 3 поражения, разница мячей – 7:9.

Последние результаты «Тулузы» в Лиге 1:

21.09.25 «Осер» – «Тулуза» – 1:0;

14.09.26 «Лилль» – «Тулуза» – 2:1;

30.08.25 «Тулуза» – «ПСЖ» – 3:6.

«Нант»

«Нант» набрал 4 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Антуана Комбуаре добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражений, разница мячей – 3:5.

Предыдущие результаты «Нанта» в Лиге 1:

20.09.25 «Нант» – «Ренн» – 2:2;

13.09.25 «Ницца» – «Нант» – 1:0;

30.08.25 «Нант» – «Осер» – 3:0.

Очные встречи в Лиге 1

27.04.25 «Нант» – «Тулуза» – 0:0;

18.08.24 «Тулуза» – «Нант» – 0:0;

11.02.24 «Тулуза» – «Нант» – 1:2;

13.08.23 «Нант» – «Тулуза» – 1:2;

14.05.23 «Тулуза» – «Нант» – 0:0.

Прогноз на матч «Тулуза» – Нант»

В прошлом сезоне команды дважды сыграли 0:0. Сейчас феерии ожидать также не стоит. Гости, скорее всего, сыграют от обороны в надежде на контратаки, а «Тулуза» не слишком сильна в позиционном нападении. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.00.